Telefon dolandırıcılarına operasyon: 6 gözaltı

Yayınlanma: 27.07.2023 - 11:02

Güncelleme: 27.07.2023 - 11:36

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 25 Temmuz 2023 tarihinde polise başvuran F.B., kendisini telefonla arayan kişiler tarafından dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu.

"BAŞKA HESABA HAVALE ETTİM"

Mağdur F.B., "Beni bankadan aradıklarını söylediler. Hesabımda bir sorun olduğunu, talimatları yerine getirmemi istediler. Onların dediklerini internet bankacılığından yaptım. Hesabımdaki 49 bin lirayı bir başka hesaba havale ettim. Sonra telefonu kapatınca dolandırıldığımı anladım" dedi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları soruşturmada şüphelilerin havale ettikleri parayı çektikleri banka şubesini tespit etti. Banka güvenlik kamera görüntülerinden parayı çeken şüphelinin kimliği belirlendi.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis düzenlediği operasyonda olayı gerçekleştiren Naci Ç. (35) Cumali K. (26) Yusuf T. (21) Caner A. (21) Habip Ç. (19) ve Doğukan T.'yi (23) gözaltına aldı.

Şüphelilerin sorguları Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapıldı. Şüphelilerin daha önceden çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlendi.