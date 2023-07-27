Telefon dolandırıcılarına operasyon: 6 gözaltı
Esenyurt'ta kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp, aradıkları kişinin hesabındaki 49 bin lirayı kendi hesaplarına havale ettiren 6 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 25 Temmuz 2023 tarihinde polise başvuran F.B., kendisini telefonla arayan kişiler tarafından dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu.
"BAŞKA HESABA HAVALE ETTİM"
Mağdur F.B., "Beni bankadan aradıklarını söylediler. Hesabımda bir sorun olduğunu, talimatları yerine getirmemi istediler. Onların dediklerini internet bankacılığından yaptım. Hesabımdaki 49 bin lirayı bir başka hesaba havale ettim. Sonra telefonu kapatınca dolandırıldığımı anladım" dedi.
Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları soruşturmada şüphelilerin havale ettikleri parayı çektikleri banka şubesini tespit etti. Banka güvenlik kamera görüntülerinden parayı çeken şüphelinin kimliği belirlendi.
6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Polis düzenlediği operasyonda olayı gerçekleştiren Naci Ç. (35) Cumali K. (26) Yusuf T. (21) Caner A. (21) Habip Ç. (19) ve Doğukan T.'yi (23) gözaltına aldı.
Şüphelilerin sorguları Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapıldı. Şüphelilerin daha önceden çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Yerlikaya canlı yayında duyurdu
- Arda, Alman yıldızı büyüledi! 'Büyük konuşamam ama...'
- Çin'in ilk elektrikli kamyoneti geliyor
- Tartışmalı isim Yargıtay'a atandı!
- Tanju Özcan ihraç edildi!
- Ankara’da tır şarampole yuvarlanıp alev aldı
- 'İmamoğlu da ihraç edilebilir'
- Fed faiz kararını açıkladı
- Ankara'da tarihi hastane yıkılıyor!
- Aşırı sıcaklar beyin damarlarını tıkayabiliyor!