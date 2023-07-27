Uyuşturucu operasyonunda 'samuray kılıçları' ele geçirildi
Muğla'nın 4 ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonda farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu ve 2 silah ile 2 samuray kılıcı ele geçirildi.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokakta uyuşturucu satan şüphelilere yönelik Bodrum, Ula, Köyceğiz ve Fethiye ilçelerinde 21- 27 Temmuz tarihleri arasında operasyon düzenledi.
MALZEMELERE EL KONULDU
Operasyonda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 14 kök Hint keneviri, 86 gram kubar esrar, 17 gram skunk, 3 gram kokain, 54 sentetik hap, 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 ruhsatsız pompalı av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 2 samuray kılıcı, 1 muşta, 1 kelebek bıçak ele geçirildi.
10 GÖZALTI
Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Yerlikaya canlı yayında duyurdu
- Arda, Alman yıldızı büyüledi! 'Büyük konuşamam ama...'
- Çin'in ilk elektrikli kamyoneti geliyor
- Tartışmalı isim Yargıtay'a atandı!
- Tanju Özcan ihraç edildi!
- Ankara’da tır şarampole yuvarlanıp alev aldı
- 'İmamoğlu da ihraç edilebilir'
- Fed faiz kararını açıkladı
- Ankara'da tarihi hastane yıkılıyor!
- Aşırı sıcaklar beyin damarlarını tıkayabiliyor!