4 katlı binanın çatısından havalandırma boşluğuna düşüp öldü

Kırıkkale'de 4’üncü katın çatısında baca temizliği yaparken havalandırma boşluğuna düşen Sünbül Şengül (51), hayatını kaybetti.

4 katlı binanın çatısından havalandırma boşluğuna düşüp öldü
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 08.11.2024 - 17:48

Olay, dün akşam saatlerinde Tepebaşı Mahallesi 643'üncü Sokak'ta meydana geldi.

Baca temizliği için 4 katlı apartmanın çatısına çıkan Sünbül Şengül, dengesini kaybedip havalandırma boşluğuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Şengül, yaşamını yitirdi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Etiketler: #Kırıkkale #havalandırma #baca

İlgili Haberler

Beyoğlu'nda genç mühendis 4 katlı binanın terasından düştü: 'İntihar' iddiası

Beyoğlu'nda genç mühendis 4 katlı binanın terasından düştü: 'İntihar' iddiası
Asgari ücretin alım gücü bakın kaç liraya düştü! 2023'e göre büyük fark...

Asgari ücretin alım gücü bakın kaç liraya düştü! 2023'e göre büyük fark...
45 gün kuyuda bekletildikten sonra tezgaha geliyor! Hasat 300 tona kadar düştü...

45 gün kuyuda bekletildikten sonra tezgaha geliyor! Hasat 300 tona kadar düştü...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler