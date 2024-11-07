Asgari ücretin alım gücü bakın kaç liraya düştü! 2023'e göre büyük fark...

Asgari ücretin alım gücü bakın kaç liraya düştü! 2023'e göre büyük fark...
cumhuriyet.com.tr
07 Kasım 2024 Perşembe, 10:05
Asgari ücretin alım gücü bakın kaç liraya düştü! 2023'e göre büyük fark...

Bu yıl 17 bin 2 lira olarak belirlenen asgari ücretin alım gücü, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon verilerine göre 10 ayda 12 bin 164 liraya gerilerken düşük emekli maaşının alım gücü ise 11 bin 156 TL’ye düştü. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) enflasyon verilerine göre asgari ücret 11 bin 482 liraya, Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) verilerine göre ise 9 bin 999 liraya kadar indi. 

2023 ASGARİ ÜCRET

Asgari ücret 2023 yılında ise net 11 bin 402 lira olarak uygulanıyordu. 2024'te asgari ücret yüzde 50 artmasına rağmen alım gücü 2023'ün altına geriledi.

Asgari ücretin alım gücü bakın kaç liraya düştü! 2023'e göre büyük fark...

10 BİN TL'NİN ALTINA DÜŞTÜ

Temmuz ayında zam yapılmayan asgari ücretin alım gücü TÜİK enflasyon verileriyle yılın başından bu yana 4 bin 838 lira eriyerek 12 bin 164 liraya düştü. İTO’nun enflasyonuna göre asgari ücret 11 bin 482 liraya, ENAG’ın enflasyon verilerine göre ise 9 bin 999 liraya geriledi.

Asgari ücretin alım gücü bakın kaç liraya düştü! 2023'e göre büyük fark...

YÜZDE 39’LUK KAYIP GÖRÜLÜYOR

2025’te uygulanacak asgari ücret için görüşmeler aralık ayında yapılacak. Yeni zam oranının 2025’in enflasyon tahminlerine göre belirlenmesi planlanırken kulislerde yüzde 25-30 civarında bir artış konuşuluyor.

Alım gücü açısından yılın başındaki 17 bin 2 lira asgari ücret, TÜİK verilerine göre yüzde 39.77 oranında düşüşle 12 bin 164 liraya indi.

Asgari ücretin alım gücü bakın kaç liraya düştü! 2023'e göre büyük fark...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 11 BİN 155 LİRAYA DÜŞTÜ

Temmuz ayında 12 bin 500 liraya çıkarılan en düşük emekli maaşı, dört ayda TÜİK enflasyonuna göre 1.345 lira eriyerek 11 bin 155 liraya düştü. İTO enflasyonuna göre bu düşüş 1.592 lira olurken, ENAG verilerine göre erime 2 bin 243 liraya ulaştı.

Asgari ücretin alım gücü bakın kaç liraya düştü! 2023'e göre büyük fark...

ÇALIŞAN MAAŞLARI DA ERİYOR

TÜİK verilerine göre temmuz ayında 42 bin 750 lira olan üniversite mezunu devlet memuru maaşının bugünkü alım gücü 37 bin 989 liraya, öğretmen maaşı ise 41 bin 844 liradan 37 bin 341 liraya düştü. Profesör maaşı ise 83 bin 457 liradan 74 bin 475 liraya geriledi. Tüm çalışanların maaşlarındaki 4 aylık erime yüzde 12.06 olarak kaydedildi. Temmuzda zam almayan özel sektör çalışanlarının maaşlarındaki erime TÜİK’e göre yüzde 39.77, ENAG verilerine göre ise yüzde 70.03’ü buldu.

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