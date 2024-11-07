Asgari ücretin alım gücü bakın kaç liraya düştü! 2023'e göre büyük fark...

Bu yıl 17 bin 2 lira olarak belirlenen asgari ücretin alım gücü, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon verilerine göre 10 ayda 12 bin 164 liraya gerilerken düşük emekli maaşının alım gücü ise 11 bin 156 TL’ye düştü. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) enflasyon verilerine göre asgari ücret 11 bin 482 liraya, Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) verilerine göre ise 9 bin 999 liraya kadar indi.

2023 ASGARİ ÜCRET

Asgari ücret 2023 yılında ise net 11 bin 402 lira olarak uygulanıyordu. 2024'te asgari ücret yüzde 50 artmasına rağmen alım gücü 2023'ün altına geriledi.