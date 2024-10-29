4. kattan düşen 4 yaşındaki Kerem hayatını kaybetti
Tekirdağ’da 4’üncü katta bulunan dairenin penceresinden düşen 4 yaşındaki Kerem Göksu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesi İnönü Mahallesi'nde 9 Ekim Çarşamba günü bir apartmanın 4. katındaki pencereden düşen 4 yaşındaki Kerem Göksu, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.
Kerem Göksu, tüm müdahalelere rağmen tedavi altında bulunduğu hastanede hayatını kaybetti.
Kerem Göksu, Ulu Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kapaklı Mezarlığı’na defnedildi.
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