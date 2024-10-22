Baba oğul şakalaşırken pencereden düştü
Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir işyerinde şakalaşırken 1. kattan düşen adam ve oğlu yaralandı.
Olay, saat 14.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Çam Sokak’ta bulunan 3 katlı mobilya imalathanesinde meydana geldi.
İşyerinde çalışan Muhammed H. (58) yanına gelen oğlu Temin H. (14) ile şakalaşmaya başladı.
Birbirlerini iten baba-oğul açılan işyeri penceresinden düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen baba ve oğlu yaralandı.
Yaralanan 2 şahıs olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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