Baba oğul şakalaşırken pencereden düştü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir işyerinde şakalaşırken 1. kattan düşen adam ve oğlu yaralandı.

Baba oğul şakalaşırken pencereden düştü
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İHA
Yayınlanma: 22.10.2024 - 17:47

Olay, saat 14.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Çam Sokak’ta bulunan 3 katlı mobilya imalathanesinde meydana geldi.

İşyerinde çalışan Muhammed H. (58) yanına gelen oğlu Temin H. (14) ile şakalaşmaya başladı.

Birbirlerini iten baba-oğul açılan işyeri penceresinden düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen baba ve oğlu yaralandı.

Yaralanan 2 şahıs olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Etiketler: #Bursa #Pencere #Şaka

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