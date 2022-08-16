4. kattan düşen 7 yaşındaki Alkas, ağır yaralandı
Adana’da, yurt dışından ailesiyle birlikte yakınlarını ziyarete gelen Alkas Arı (7), 4’üncü katın balkonundan düştü. Hastaneye kaldırılan Alkas’ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi’ndeki bir apartmanda, 16 Ağustos Salı günü saat 14.30 sıralarında yurt dışından ailesiyle yakınlarını ziyarete gelen Alkas Arı, 4’üncü kattaki dairenin balkonundan düştü.
Kaldırımdaki çalıların düşüş hızını yavaşlattığı Alkas, ağır yaralandı. Kızlarının düştüğünü gören ailenin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Arı, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan Alkas Arı’nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Arı'nın balkondan nasıl düştüğünü araştırıyor.
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