4 kentte 4 milyon yurttaşı ilgilendiriyor: 'Önce İngiltere'nin sonra Amerika'nın müşterisi yapıldı'
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 'AKP'nin vatandaşın dikkatinden kaçırmaya çalıştığı gerçekler' serisine ilişkin yeni bir paylaşım yaptı. Yavuzyılmaz, 4 kentte 4 milyon elektrik abonesinin Amerika'nın müşterisi yapıldığını ifade etti.
CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı serisine ilişkin yeni bir açıklama daha yaptı.
Yavuzyılmaz; Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da yaşayan 4 milyon elektrik abonesinin Amerika'nın müşterisi yapıldığını belirtti.
"YAPARSA AK PARTİ YAPAR DEDİLER"
Yavuzyılmaz bu süreci şu sözlerle açıkladı:
"AK Parti marifetiyle yapılan özelleştirmeler kapsamında;
- Kamuya ait olan Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin özelleştirme ihalesini 2010 yılında Limak kazandı.
- Aynı yıl içinde Limak-Kolin-Cengiz’in ortak şirketine özelleştirme devri yapıldı.
- 7 yıl sonra Kolin ve Cengiz’in hisselerinin tümü Limak’a satıldı.
- Böylelikle Limak 4 milyon aboneyi kendine bağladı ve 5 yıl sonra da dağıtım şirketini İngiliz yatırım fonu Actis’e sattı.
- İngiliz Actis de dağıtım şirketini 2024 yılında Amerikan General Atlantic şirketine sattı.
- Rekabet Kurumu da bu satışı 6 Şubat 2025’te onayladı.
Böylelikle 4 milyon elektrik abonesi, önce yandaş şirketlerin, ardından İngiltere’nin ve son olarak da Amerikanın müşterisi yapıldı.
Yaparsa AK Parti yapar dediler;
Ülkemizin vatandaşlarını topluca yabancı ülkelerin borçlusu, müşterisi, abonesi haline getirdiler!"
Yavuzyılmaz'ın paylaşımı şu şekilde:
AK Parti’nin vatandaşın dikkatinden kaçırmaya çalıştığı gerçekler-13 !— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) March 13, 2025
Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’daki 4 milyon elektrik abonesinin topluca Amerika’nın müşterisi yapıldığını tespit ettik.
Peki nasıl? ??
AK Parti marifetiyle yapılan özelleştirmeler kapsamında;
?… pic.twitter.com/MDF7yGjJ87
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