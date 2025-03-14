4 kentte 4 milyon yurttaşı ilgilendiriyor: 'Önce İngiltere'nin sonra Amerika'nın müşterisi yapıldı'

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 'AKP'nin vatandaşın dikkatinden kaçırmaya çalıştığı gerçekler' serisine ilişkin yeni bir paylaşım yaptı. Yavuzyılmaz, 4 kentte 4 milyon elektrik abonesinin Amerika'nın müşterisi yapıldığını ifade etti.

4 kentte 4 milyon yurttaşı ilgilendiriyor: 'Önce İngiltere'nin sonra Amerika'nın müşterisi yapıldı'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 14.03.2025 - 00:21

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı serisine ilişkin yeni bir açıklama daha yaptı.

Yavuzyılmaz; Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da yaşayan 4 milyon elektrik abonesinin Amerika'nın müşterisi yapıldığını belirtti.

"YAPARSA AK PARTİ YAPAR DEDİLER"

Yavuzyılmaz bu süreci şu sözlerle açıkladı:

"AK Parti marifetiyle yapılan özelleştirmeler kapsamında;

  • Kamuya ait olan Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin özelleştirme ihalesini 2010 yılında Limak kazandı.
  • Aynı yıl içinde Limak-Kolin-Cengiz’in ortak şirketine özelleştirme devri yapıldı. 
  • 7 yıl sonra Kolin ve Cengiz’in hisselerinin tümü Limak’a satıldı.
  • Böylelikle Limak 4 milyon aboneyi kendine bağladı ve 5 yıl sonra da dağıtım şirketini İngiliz yatırım fonu Actis’e sattı.
  • İngiliz Actis de dağıtım şirketini 2024 yılında Amerikan General Atlantic şirketine sattı.
  • Rekabet Kurumu da bu satışı 6 Şubat 2025’te onayladı.

Böylelikle 4 milyon elektrik abonesi, önce yandaş şirketlerin, ardından İngiltere’nin ve son olarak da Amerikanın müşterisi yapıldı.

Yaparsa AK Parti yapar dediler;

Ülkemizin vatandaşlarını topluca yabancı ülkelerin borçlusu, müşterisi, abonesi haline getirdiler!"

Yavuzyılmaz'ın paylaşımı şu şekilde:


Etiketler: #Deniz Yavuzyılmaz #abone #Amerika

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