Madencilerin özelleştirmeye karşı direnişi sürerken... CHP'li Yavuzyılmaz ‘acilen durdurulmalı' diyerek duyurdu: İşte ihaledeki şirketler!

Yayınlanma: 05.03.2025 - 18:34

Güncelleme: 05.03.2025 - 18:34

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santralı ve Maden Ocağı, maden işçilerinin itirazlarına rağmen özelleştirilmek isteniyor.

Özelleştirme ihalesi için teklifler geçtiğimiz gün verilirken maden işçilerinin eylemleri sürüyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından Çayırhan’ın özelleştirilme sürecine ilişkin bir paylaşımda bulunarak dikkat çeken sözler sarf etti.

Yavuzyılmaz paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bu şaibeli ihale iptal edilmelidir!

Çayırhan termik santralinin ve maden sahalarının özelleştirme ihalesindeki 5 şirket

1. Akçadağ Grup

2. Çelikler Holding

3. Thirty Five Maden ve Aslan Yapı

4. Okyanus Pak Petrol (Eroğlu Grup)

5. ESM Teknik Maden

4,5 Milyar Dolar değere sahip olan varlıkların özelleştirme ihalesinin taban teklif tutarı açıklanmadı.

Bu nedenle özelleştirme tutarı ihaleye girecek şirketlerin verdiği tekliflere göre danışıklı dövüşle belirleniyor.

Milli varlıklar ederinin kat be kat altında bir tutarla adeta peşkeş çekilmek üzere!

Bu ihale süreci acilen durdurulmalıdır!”

Bu şaibeli ihale iptal edilmelidir!



Çayırhan termik santralinin ve maden sahalarının özelleştirme ihalesindeki 5 şirket??



1. Akçadağ Grup

2. Çelikler Holding

3. Thirty Five Maden ve Aslan Yapı

4. Okyanus Pak Petrol (Eroğlu Grup)

5. ESM Teknik Maden



4,5 Milyar Dolar değere… — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) March 5, 2025

“NEREDE ŞEFFAFLIK?”

Yavuzyılmaz yaptığı ikinci paylaşımda ‘taban ihale tutarı’nı sorarak “Nerede şeffaflık! Çayırhan termik santrali ve maden sahalarının özelleştirme ihalesindeki şirketleri bugün kamuoyuyla paylaşmamız üzerine;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı mecburen yarım saat sonra aynı şirketleri açıklamak zorunda kaldı. Yetkililere soruyoruz!

İhaleye teklif vermek için belirlenen taban ihale tutarı nedir?

Şirketlerin verdikleri teklif tutarları nedir?

Bu şirketler verdikleri teklif fiyatlarına göre nasıl sıralanıyor?

İşletmeyi, kamu tarafından işletildiği dönemde düşük kapasiteyle çalıştırıp, ünitelerini bakımda tutup, kelepir hale getirmeye çalışan yetkililer, şimdi de utanmadan kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda bu tesisin özel sektörde daha fazla kar ettiği çarpıtmasını yapıyor.

Ortada bir gerçek var

O da bu tesislerin kamunun elinde AK Parti’nin engellemelerine rağmen yüksek kar ettiğidir! Bu ihale acilen iptal edilmelidir!” ifadelerini kullandı.