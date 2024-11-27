4 kiloyu da stepneye gizlemişler! Mersin'de 'uyuşturucu' operasyonu: 2 tutuklama
Mersin’de lüks aracın stepnesinin içine gizlenmiş 4 kilo 218 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Kentte yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği istihbaratı üzerine; Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teknik ve fiziki çalışma başlatıldı.
Çalışmayla şüphelilerin kimliği tespit edilip, operasyon düzenlendi. Narkotik köpeği Tokyo’nun da kullanıldığı aramada, otomobilin stepnesi içerisine gizlenmiş 4 kilo 218 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler E.Y. ve G.K. ise gözaltına alındı.
2 TUTUKLAMA
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede, ‘Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: #Mersin
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhuriyet Savcısı açığa alındı!
- Erdoğan'dan RTÜK'e 'hızla tedbir' talimatı
- Real Madrid Arda Güler için son noktayı koydu!
- Zam oranı belli oldu: Hepsi artacak!
- 'LBGT faaliyeti içinde olan bir derneğin...'
- Kozan'da hasat başladı: '40 ton rekolte bekliyoruz'
- İktidar harekete geçti
- Aile hekimleri 5 gün iş bırakacak
- Milli Savunma Bakanı'ndan 'teğmenler' açıklaması!
- Narin'in cesedini böyle saklamış!