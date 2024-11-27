Takibe alınmışlardı... Mersin'de 'uyuşturucu' operasyonu: 4 gözaltı

Mersin’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 4 şüpheli yakalandı.

Takibe alınmışlardı... Mersin'de 'uyuşturucu' operasyonu: 4 gözaltı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 27.11.2024 - 09:04

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada Tarsus, Silifke ve Çamlıyayla ilçelerinde 4 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi.

MALZEMELERE EL KONULDU

Takibe alınan şüpheliler yakalanarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise 1 kilo 648 gram bonzai, 607 gram kubar esrar, 107 gram metamfetamin, 108 adet uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 5 uyuşturucu madde kullanma aparatı ile 1 tabanca, 1 av tüfeği, bıçak ile nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli adli işlemleri için jandarmaya götürüldü.


Etiketler: #Mersin #uyuşturucu

İlgili Haberler

Mersin'de eve 'sahte içki' operasyonu: Tam 3 ton 140 litre...

Mersin'de eve 'sahte içki' operasyonu: Tam 3 ton 140 litre...
Mersin’de 455 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Mersin’de 455 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Mersin'de spa, hamam ve eğlence yerlerine baskın: Milyonluk ceza!

Mersin'de spa, hamam ve eğlence yerlerine baskın: Milyonluk ceza!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler