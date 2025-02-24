4 kişi yaralanmıştı... Sakarya'daki 'alkol' kavgasında yeni gelişme

Sakarya’nın Söğütlü ilçesinde 4 kişinin yaralanması ile sonuçlanan silahlı kavgada gözaltına alınan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 kişi yaralanmıştı... Sakarya'daki 'alkol' kavgasında yeni gelişme
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İHA
Yayınlanma: 24.02.2025 - 12:46

Söğütlü Orta Mahalle’de bulunan büfede 22 Şubat Cumartesi günü, aldıkları alkolü büfenin yanında içmek isteyen şahıslar ile işletme sahibi arasında tartışma yaşandı.

Yaşanan tartışmanın ardından şahıslar bölgeden ayrıldı. Yaklaşık yarım saat sonra tekrar bölgeye gelen şahıslar ile işletme sahibi arasında silahlı kavga çıktı. Kavga esnasında işletme sahibi ile birlikte toplam 4 kişi silahla vurularak yaralandı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekiplerince olayda kullanıldığı öğrenilen 2 silah ele geçirildi.

Kavgada silah kullandıkları belirlenen ve gözaltına alınan Ö.R.Ç. (31) ile M.G.İ. (50) sevk edildikleri adli makamlarca ‘silahla kasten yaralama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #sakarya

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