Sakarya'da bariyere çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Sakarya'nın Geyve ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, eşi yaralandı.
D-650 karayolunda seyreden Ömer Lütfi Irmak (82) idaresindeki 64 KK 161 plakalı otomobil, Devebağırtan mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki eşi Nuran Irmak (77), sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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