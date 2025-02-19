Sakarya'da 'kablo' hırsızlığı: Jandarma 4 kişiyi yakaladı

Yayınlanma: 19.02.2025 - 17:15

Güncelleme: 19.02.2025 - 17:17

Akçakamış Mahallesi’nden 140 metre bakır kablo çalınmasına ilişkin ihbar sonrasında harekete geçen jandarma ekipleri, bölgede inceledikleri güvenlik kameraları ve olay yeri incelemeleri sonrasında şahısların H.K. (49), S.E. (48), O.A. (26) ve E.D. (23) olduğunu tespit etti.

TUTUKLANDILAR

Ekiplerce, yapılan operasyon neticesinde şüpheliler gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri sonrasında şüpheliler sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.