4 kişiye mezar olan Hatay'daki Asel Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili dava, depremden 34 ay sonra açıldı

6 Şubat depremlerinde, Hatay'ın Defne ilçesi Sümerler Mahallesi'nde bulunan Asel Apartmanı'nın zemin ve birinci katlarının yıkılması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Asel Apartmanı'yla ilgili hazırlanan iddianameye ulaştı. Depremin üzerinden 34 ay geçti, dava yeni başlıyor. Edinilen bilgiye göre iddianame, Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Tutuksuz 4 sanık, 26 Şubat 2026'da ilk kez hakim karşısına çıkacak.

İddianamede, Karadeniz Teknik Üniversitesi'ndeki akademisyenler tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda müteahhit, teknik uygulama sorumlusu, fenni mesul ve şantiye şefinin "asli kusurlu", belediye yapı kontrol birimi sorumlularının ise "tali kusurlu" olduğunun belirlendiği; binanın yapı müteahhitlerinin Abdullah Varlıbaş, Cahit Varlıbaş ve Süleyman Varlıbaş, fenni mesulünün ise Mehmet Kılıçoğlu olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

"HATAY'DA FİİLİ BİR ÇALIŞMAM VE İMZA YETKİM YOKTU"

İddianamede, binanın yıkımıyla ilgili soruşturma kapsamında sanıkların ifadelerine de yer verildi.

Sanık Abdullah Varlıbaş ifadesinde, aile şirketi olan Varlıbaşlar Kollektif Şirketi'nin 1982'de kurulduğunu, kendisinin Trabzon'daki şubede, kardeşi Süleyman'ın İstanbul'da, diğer kardeşi Cahit Varlıbaş'ın ise Hatay'daki şubede görev yaptığını belirtti. Depremde yıkılan Asel Apartmanı'yla ilgili herhangi bir bilgisinin olmadığını söyleyen Abdullah Varlıbaş, binanın 1990'da inşa edilmeye başlandığını ve 1993'te tamamlandığını ifade ederek, "O dönemde Hatay'da fiili bir çalışmam ya da imza yetkim yoktu" dedi.

Sanık Süleyman Varlıbaş da benzer ifadeler vererek, şirketin 1982'de kurulduğunu, kendisinin İstanbul'daki şubede çalıştığını söyledi. Asel Apartmanı'yla ilgili bilgisi olmadığını belirten Süleyman Varlıbaş, "1995 yılına kadar şirket yapısı gereği Hatay'da fiili bir çalışmam ya da imza yetkim yoktu" beyanında bulundu.

"BEN HİÇ BİR ŞEKİLDE İŞYERİNİN TAŞIYICI KOLONLARINI KESMEDİM"

Sanık Cahit Varlıbaş ise Asel Apartmanı'nın altında kendisine ait bir işyeri bulunduğunu, depremden önce yaptığı tadilatın binanın taşıyıcı sistemlerine zarar vermediğini iddia ederek, "Çocuğum uzman psikologdur, onun işine uygun bir şekilde zemin katta bulunan dükkanımı da tadilata soktum. Apartman sakinleri her ne kadar depremden önce CİMER aracılığı ile apartmanın ortak alanını işyerine dahil ettiğim gerekçesi ile şikayetçi olmuş iseler de, huzurunuzda dinlenilen boyacı, sıvacı ve diğer işçi olan tanıklarla da görüldüğü üzere ben hiç bir şekilde işyerinin taşıyıcı kolonlarını kesmedim. Zarar vermem söz konusu değildir, ben işyerini güzelleştirerek daha hoş bir hale çevirmeye çalıştım" diye konuştu.

Cahit Varlıbaş, şirketin müdürünün ağabeyi Süleyman Varlıbaş olduğunu, kendisi ve kardeşi Abdullah Varlıbaş'ın ise o dönemde şirket üyesi olarak görev yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"O dönem fiilen kısmen de olsa inşaatın başında durdum. Yine kardeşlerim Süleyman Varlıbaş ve Abdullah Varlıbaş'da inşaat şirketimizle fiilen ilgilenirlerdi. Abdullah ağabeyim de Asel Apartmanı'na gelir giderdi. Hatırladığım kadarı ile Asel Apartmanını inşaatına 1988 yılında başlanılarak 1990 yılında bitirmiştik, dönemin şartlarına uygun olarak bina inşaa edilmiştir. Binamız tamamen yıkılmamıştır, fotoğraflardan da anlaşılacağı üzere sadece zemin katı çökmüştür, bina büyük oranda ayakta kalmıştır, suçsuzum."

Sanık Mehmet Kılıçoğlu, binanın yönetmeliğe uygun inşa edildiğini, müteahhitlerin Varlıbaşlar Şirketi ve ortaklarının Süleyman, Abdullah ve Cahit Varlıbaş olduğunu, fenni mesul olarak projede statik hesabı yaptığını ancak uygulamada görev almadığını, depremdeki ölümlerden ve yaralanmalardan bilgisi olmadığını, bina ile ilgili denetim veya başka bir görevinin bulunmadığını belirterek üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

SAVCIDAN BİRİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİ VURGUSU

İddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Şüpheliler Süleyman Varlıbaş, Abdullah Varlıbaş ve Cahit Varlıbaş ile Mehmet Kılıçoğlu'nun, yıkılan binanın yapım aşamasında görevlerinin gereklerine aykırı davranıp eksiklikler göstererek ihmalde bulundukları; şüphelilerin, birinci derece deprem bölgesi olan bir yerde inşa faaliyetine giriştikleri ve sorumluluğunu üstlendikleri bu binadaki ihmalleri sonucunda gerçekleşebilecek bir depremde binanın yıkılabileceğini öngörebilecek durumda olmalarına rağmen, birinci derece deprem bölgesinde gerekli önlemleri almayarak meydana gelen ölümlerden ve yaralanmalardan mesul olduklarının değerlendirildiği ve bu suretle üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair, haklarında kamu davası açılması için yeterli delile ulaşıldığı anlaşılmıştır."

İddianamede, kusur atfedilen belediye görevlileri hakkında soruşturma izni talep edilmek üzere dosyanın tefrikine karar verildiği belirtildi.