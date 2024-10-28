4 kurşunla öldürülen Ayşenur Çolakoğlu’nun ailesi dosyayı Yargıtay’a taşıdı: ‘Böyle iyi hal mi olur?’

Yayınlanma: 28.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.10.2024 - 04:00

Çolakoğlu ailesi istinaf mahkemesine başvururken mahkeme kararı onadı. Aile dosyayı Yargıtay’a taşıdı.

Adalet çağrısında bulunan Çolakoğlu’nun babası Mesut Çolakoğlu Cumhuriyet’e konuştu.

Çolakoğlu, “İyi hal indiriminden müebbete düşürdüler. Sanığın kızıma yazdığı “Öldüreceğim. Abdestsiz dışarı çıkma” diye konuşmaları var. Acımız çok büyük. Hayatımı aldılar benim. Hep korkutmuş kızımı. Zaten kızım üzüntüden 38 kiloya düştü, ne yapacağını bilememiş. Gerekçeli kararda sanığın bu alacağı cezadan ileride etkileneceği için iyi hal indirimi verildiği yazıyor. İyi hal indirimi olamaz. Ne hale getirmişler benim prensesimi. Çok acı bir durum” dedi.

‘KORKMUŞ KABUL ETMİŞ’

Olay gününe ilişkin konuşan Çolakoğlu, “Sanığın annesi kızımı arayıp ‘Ne olursun Hasan’la görüş’ diyor. Kızım kabul ediyor, görüşüyorlar. Sanık arkadaşını çağrıyor ve kızımı başka yerde konuşmaya ikna etmeye çalışıyorlar. Kızım da zaten aylardır korkudan uyuyamıyormuş. ‘Babamı öldürecek, ablamı öldürecek’ diyerek korkmuş ve kabul etmiş. Bu insanlık dışı, böyle iyi hal mi olur” ifadelerini kullandı.