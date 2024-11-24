4 metrelik duvardan düştü: Kavgaya devam etti!

Beylikdüzü'nde iki grup arasında çıkan kavgada bir genç 4 metreden aşağı düştü. Yere düşen genç tekrar kalkarak kavgaya devam etti.

4 metrelik duvardan düştü: Kavgaya devam etti!
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İHA
Yayınlanma: 24.11.2024 - 12:37

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi’nde bir işletmenin önünde yaşandı.

İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya döndü.

İki grubun birbirine saldırdığı esnada bir kişi tarafından itilen genç, yaklaşık 4 metrelik yükseklikten aşağı düştü.

Bir işletmenin bahçesine düşen genç tekrar yerden kalkarak kavga etmeye devam etti.

KAMERA TARAFINDAN KAYDEDİLDİ

Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Görüntülerde, işletme önüne gelen kalabalık bir grubun birbirine saldırdığı esnada aşağıya itilerek 4 metrelik yere düşen gencin tekrar kalkarak kavgaya karıştığı anlar yer aldı.


Etiketler: #beylikdüzü #kavga #duvar

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