Otobüs şoförü ile otomobil sürücüsünün yol kavgası kamerada

Yayınlanma: 23.11.2024 - 15:22

Güncelleme: 23.11.2024 - 15:33

Modern Evler Mahallesi'nde şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüsün şoförü ile bir otomobil sürücüsü, kavşakta yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Otobüsün önünde duran otomobil sürücüsü ile şoför, araçlarından inerek birbirlerine tepki gösterdi. Otobüs şoförü elindeki süpürge sopasıyla sürücüye vurdu; sürücü de sopayı eline geçirip, şoföre vurdu.

O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, çevredekilerin araya girmesi ile kavga son buldu. Sürücüler, daha sonra araçlarına binerek bölgeden ayrıldı.