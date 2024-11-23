İnşaatta iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Kırklareli'nde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

İnşaatta iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
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AA
Yayınlanma: 23.11.2024 - 12:32

İstasyon Mahallesi 4. Sokak'ta bulunan bir inşaata gelen grup, burada işçilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada 2 kişi silah ve bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralı 2 kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri de olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı. İnşaatta yapılan aramada ise olayda kullanılan bıçak ve silah ele geçirildi.


Etiketler: #112 Acil #inşaat

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