İnşaatta iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Kırklareli'nde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
İstasyon Mahallesi 4. Sokak'ta bulunan bir inşaata gelen grup, burada işçilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada 2 kişi silah ve bıçakla yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralı 2 kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri de olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı. İnşaatta yapılan aramada ise olayda kullanılan bıçak ve silah ele geçirildi.
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