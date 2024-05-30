4 uluslararası sözleşme TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda 4 uluslararası sözleşmenin uygun bulunduğuna dair kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı.

ANKA
Yayınlanma: 30.05.2024 - 23:32
4 uluslararası sözleşme TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi
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TBMM Genel Kurulu’nda 4 uluslararası sözleşmenin uygun bulunduğuna dair kanun teklifi görüşüldü. İlk olarak tekliflerin tümü üzerine milletvekilleri söz alarak konuştu. Ardından maddelere geçildi. Maddeler üzene söz talebi olmadığı için açık oylamaya geçildi. 

Açık oylamanın ardından 4 teklif de Genel Kurul’da kabul edilerek yasalaştı. TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen 4 kanun teklifi şunlar:

Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Arasında Birleşmiş Milletler Kalkınma Eşgüdüm Ofisi Bölgesel Ofisi'nin İstanbul’da Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

Uluslararası Deniz Seyir Yardımcıları Teşkilatı Sözleşmesi'nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Arasında Altyapı ve İnşaat Projelerinde İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu'na Dair Kanun Teklifi.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu'na Dair Kanun Teklifi.

TBMM Genel Kurulu, çalışmalarına 4 Haziran Salı günü saat 15:00’da devam etmek üzere kapandı.


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