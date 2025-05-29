4 yaşındaki çocuğun ölümündeki gerçek sonradan ortaya çıktı!

Efeler ilçesine bağlı Kocagür Mahallesi'nde 3654 Sokak'ta dün saat 17.30 sıralarında acı bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Enes Çelebi (4), annesi Durdu Çelebi ile birlikte akrabalarının nişan törenine geldi. Hazırlıkların sürdüğü sırada, Enes'in evin önünde park halinde bulunan amcasına ait kamyonetin kasasına tırmanmaya çalışırken dengesini kaybedip düştüğü öne sürüldü. Ağır yaralanan Çelebi, ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Enes Çelebi doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Durdu ve Ferhat Çelebi çiftinin tek çocuğu olan Enes'in ölümüyle ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Kamyonette yapılan incelemede, lastik ve ön kaput kısmında kan izlerine rastlandı.

SUÇUNU KABUL ETTİ

Ekiplerin çalışmalarında, Enes'in uzaktan akrabası Mustafa Ö.'nün (37) geri manevra yaptığı kamyonetin altında kalıp, hayatını kaybettiği tespit edildi. Olaydan birkaç saat sonra gözaltına alınan Mustafa Ö., jandarmadaki ifadesinde suçunu kabul ettiği öğrenildi. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.