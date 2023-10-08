4 yaşındaki çocuğun üzerine kaynar su döküldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, oyun oynarken sehpanın üzerinde bulunan çaydanlıktaki kaynar suyun üzerine devrildiği 4 yaşındaki Eyüp C., ağır yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 08.10.2023 - 07:12
4 yaşındaki çocuğun üzerine kaynar su döküldü
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Süleymaniye Mahallesi, Gaziler Sokak’ta bulunan bir evde, dün saat 21.00 sıralarında Eyüp C., evde oyun oynadığı sırada üzerinde çaydanlık bulunan sehpaya çarparak düştü.

Çarpmanın etkisiyle içinde kaynar su bulunan çaydanlık da sehpadan Eyüp C.'nin üzerine devrildi. Üzerine kaynar su dökülmesi sonucu yanarak acı içinde kalan talihsiz çocuk, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

TEDAVİYE ALDINDI

İlk müdahalesi İnegöl Devlet Hastanesi'nde yapılan ve vücudunda 2'nci derece yanık oluştuğu belirlenen küçük Eyüp, Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek Yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı. 

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


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