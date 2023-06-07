Üzerine kaynar su dökülen çocuk hastanelik oldu

Yayınlanma: 07.06.2023 - 15:02

Güncelleme: 07.06.2023 - 15:04

İnegöl Yenice Mahallesi Eski Sanayi Sokak’ta bulunan bir evde, saat 13.00 sıralarında; anne su dolu tencereyi ısıtmak için ocak üzerine koydu. Bir süre sonra mutfakta oyun oynayan 4 yaşındaki Suriye uyruklu Abir E. tencereye dokununca, tencere çocuğun üzerine devrildi.

ÇEŞİTLİ YERLERİNDE YANIKLAR OLUŞTU

Üzerine kaynar su dökülen çocuk ağlamaya başladı. Özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun yüzünde, göğsünde ve kollarında yanıklar oluşurken, yanık ünitesinde tedavisine başlandı.

Olayla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı devam ediyor.