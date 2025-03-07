4 yaşındaki Hira ormanda ağacın dibinde otururken bulundu

Bartın’ın Ulus ilçesinde kaybolan 4 yaşındaki Hira Taşçı, jandarma ekipleri tarafından evinden 2 kilometre uzaklıktaki ormanda bulundu. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

4 yaşındaki Hira ormanda ağacın dibinde otururken bulundu
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DHA
Yayınlanma: 07.03.2025 - 11:00

Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Güneyören köyünde yaşayan 4 yaşındaki Hira Taşçı, dışarı çıktıktan sonra kayboldu. Küçük kızı bulamayan babaanne, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edilerek arama çalışması başlatıldı.

Ekipler, evin çevresi ve köyün yakın bölgelerinde geniş çaplı aramalar gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından Hira Taşçı, evinden 2 kilometre uzaklıkta, ormanda bir ağacın dibinde otururken sağ salim bulundu. Küçük kız, ilk kontrollerin ardından tedbir amaçlı Ulus Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hira Taşçı’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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