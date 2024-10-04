4 yeni davadan yargılanıyor... Seçil Erzan yeniden hakim karşısına çıktı: 'Nur Abla'sını Fatih Terim yönlendirmiş!

Yayınlanma: 04.10.2024 - 12:46

Güncelleme: 04.10.2024 - 17:24

Aralarında Fatih Terim ile ünlü futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu'nun da bulunduğu 30'un üzerinde kişiyi yüksek kârlı gizli fon vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla 300 yılın üstünde hapis talebiyle yargılanan Denizbank'ın eski Florya Şube Müdürü Seçil Erzan hakkında, ana dava dışında 4 yeni dava daha açıldı.

4 DAVA PEŞ PEŞE GÖRÜLÜYOR

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı açılan davaların birinde Ömer Kahraman, Mert Zeydanlı ve Volkan Bahçekapılı "müşteki", Erzan' ile "Nur abla" dediği Nur Erkasap "müşteki-sanık" olarak yer alıyor.

Bir diğer davada Erzan'ın "tefecilikle" suçladığı Süleyman Aslan ve Mojtaba Haghani (Moji) "müşteki-sanık", bir başka davada ise Erzan'ın kendisini tehdit ederek zaman zaman darp ettiklerini iddiaa ettiği kuzeni Tanın ile eşi Merve Yılmaz "müşteki" olarak yer alıyor. Bu davalardan birinde ise Atilla Baltaş "müşteki" olarak yer alıyor.

Erzan hakkında hazırlanan yeni iddianamelerle birlikte toplam müşteki sayısı 40'ın üzerine, istenen toplam ceza ise 400 yılın üzerine çıktı.

"ARDA TURAN'IN PARASIYLA ÖDEME YAPTIM"

Tutuklu sanık Seçil Erzan, mahkemeye jandarma eşliğinde getirildi. Tefecilikle suçlanan ve dosyada 'müşteki-sanık' olarak yer alan Mojtaba Haghani de geldi.

Seçil Erzan ilk olarak şüpheli-sanıklar Mojtaba Haghani ile Süleyman Aslan’a karşı hakkında 'dolandırıcılık' suçundan açılan dava kapsamında savunma yaptı.

Erzan savunmasında, "Süleyman Aslan'dan 10 milyon TL para aldım. 14 milyon TL olarak geri ödedim. Süleyman Aslan'a defalarca para ödedim. Fazladan ödediğim 3 milyon dolar var. Ama Süleyman Aslan bana borç verirken 3 senet imzalattı, senetleri geri alamadım. Mojtaba'dan 200 bin dolar para aldım onu da faiziyle geri ödedim. Para bulmak zorunda kaldığım dönemde bu parayı Mojtaba'dan aldım. Mojtaba ve Süleyman Aslan'a asla bir fondan bahsetmedim, ben onlardan paraları fon için değil borç olarak aldım. Mojtaba ve Süleyman'a Arda Turan'ın parasıyla da ödeme yaptığım oldu" dedi.

"FATİH TERİM FONU DEDİĞİ İÇİN GÜVENDİM"

Müşteki sanık Mojtaba Haghani ise savunmasında, "Seçil Erzan bize 'Fatih Terim fonu var, bazen boşluk oluyor bunu kapatmamız gerekiyor, siz de katılabilirsiniz' dedi. Ben Fatih Terim fonu dediği için güvenerek para verdim. 200 bin dolar verdim. Geri alamadım" dedi. Mahkeme bu dosyanın ana dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verdi.

"HAKAN ATEŞ'İN İÇİNDE OLDUĞU BİR FON GİBİ ANLATTI"

Erzan, Atilla Baltaş, Tanın Yılmaz, Merve Yılmaz ve Nur Erkasap yönünden açılan davalar kapsamında da savunma yaptı.

Müşteki-sanık olarak dosyada yer alan Nur Erkasap, ifadesinde, "Eşim hasta olduğu için evin tüm yükü benim üstümdeydi. Bankaya gidip geldiğim dönemde Seçil’le tanıştım. Bana özel müşterilerinin olduğu bir işten bahsetti. 500 bin dolar verdim. 80 bin dolar geri aldım. Volkan beni arayarak hesabıma para göndereceğini Seçil'e iletmemi istedi. Aileden olduğu için alıp Seçil'e gönderdim. Fatih Terim beni yönlendirmedi" diye konuştu.

Erkasap, "Hakan Ateş ve akrabalarının içinde olduğu bir fon gibi anlattı. Biz zaten Denizbank ile çalışan kişileriz hiç aklıma güvensizlik gelmedi. Diğer müştekilerden haberim yoktu" diye konuştu.

"FATİH TERİM YÖNLENDİRDİ"

Seçil Erzan, Erkasap'ı Florya Şube müdürlüğü döneminde tanıdığını söyleyerek, "Aramızdaki faiz alışverişi bana Fatih Terim tarafından yönlendirildi. 'Bana nasıl kazandırıyorsa ona da kazandırabilirsin' dedi. Dönem dönem küçük ödemeler yaptı. Araba aldı. Volkan'dan gelen paranın bir kısmı onun hesabında kaldı. Benim hesabıma göre verdiği parayı aldı. Hocaya paranın kalmadığını söyleyince biz napalım o zaman Seçil diyerek gayrimenkul satışına başladı. Ömer Kahraman hocanın Bodrum'daki evini satabilir diye görüşmeye başladık. Ömer'in Nur'a para gönderme sebebi hocanın ihtiyacı olduğu içindi. Hocaya fazla verdiğim paraları bana iade etse ben kimseden para istemeyeceğim" dedi.

Tüm iddianameler yönünden görülen duruşmalarda sanık, müşteki-sanık ve müştekilerin beyanlarının alınmasının ardından mahkeme bu 4 davanın da ana dava ile birleştirilmesine karar verdi. Ana dava, 15 Kasım'da görülecek.