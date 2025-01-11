4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranıyordu: 'Yatak bazasının' içinde yakalandı

Amasya’da işlediği hırsızlık suçundan dolayı 1 yıldır aranan şahıs, saklandığı evde yatak bazasının içinde polise yakalandı.

4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranıyordu: 'Yatak bazasının' içinde yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 11.01.2025 - 17:43

Edinilen bilgiye göre, 1 yıl önce işlediği hırsızlık suçundan toplam 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranması olan E.G.’nin Amasya’nın Taşova ilçesinde bir evde saklandığı belirlendi.

Amasya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda evde arama yapan polisler yatak bazasını kaldırınca içine saklanmış haldeki E.G’yi buldu. Bir ruhsatsız tabancanın da ele geçirildiği operasyonda yakalanan şahıs, polis merkezine götürüldü.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanıp adalete tesliminin sağlanmasına yönelik güvenlik güçlerinin faaliyetlerini sürdürdüğüne işaret eden Amasya Valisi Önder Bakan, “Bu şahısları yakalayarak adli makamlara teslim ediyoruz. Daha dün 5 yıl kesinleşmiş cezası bulunan bir vatandaşı Taşova’da çekyatın altında arkadaşlarımız yakaladılar” diye konuştu.


Etiketler: #amasya

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