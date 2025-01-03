Cumhuriyet gündeme getirmişti: Bakanlık müfettişleri o okulda

Yayınlanma: 03.01.2025 - 13:50

Güncelleme: 03.01.2025 - 13:51

Amasya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıfta okuyan A.E, A.K, B.K isimli üç kız öğrenci Antalya’da yazın staj esnasında tacize uğramıştı.

Öğrencilerin aileleri 27 Kasım 2024’te İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ilgili okul idarecileri ve sorumlular hakkında şikayet dilekçesi vermiş, olayın okul rehberlik servisine yansıması sonucu taciz olayı jandarmaya bildirilerek öğrencilerin ifadesi alınarak, Cumhuriyet Savcılığına iletilmişti.

Öğrencilerin stajda tacize uğraması olayını ortaya çıkaran Cumhuriyet 6 Aralık 2024’te olayı haber yapmış, olayın gazetemiz Cumhuriyet’te haber olması üzerine Amasya Valiliği “adli ve idari soruşturma başlatılmıştır” diye açıklama yapmıştı.

Aradan bir ay geçmesine rağmen haklarında şikayet dilekçesi olan sorumlu okul idarecileri hakkında henüz bir işlem yapılmadığı ortaya çıkmıştı.

MEB SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öte taraftan her hangi bir soruşturma kapsamında tacize uğrayan üç kız öğrencinin ifadesi alınmazken, ‘Okul idarecileri korunuyor mu?’ sorusu sorusunu gündeme taşıyan gazetemiz Cumhuriyet olayı tekrar 30 ve 31 Aralık 2024’te kamuoyuna duyurmuştu.

Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı iki müfettişi görevlendirerek olay ile ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında tacize uğrayan üç kız öğrenci ile birlikte ailelerin ve sorumlu okul idarecilerinin ifadeleri alındı.

ŞİMDİYE KADAR NEREDEYDİNİZ?

Üç yıl önce okun uygulama otelinde tacize uğrayan v olay kapatılan, tekrar stajda taciz edilen ve bunalıma giren kız öğrenci A.E müfettişlere ifade almak için niçin geç geldiklerini sordu.

Cumhuriyet’e konuşan kız öğrenci A.E. şu ifadelere yer verdi;

“Dün kriz geçirdim, bayılmışım, başımı vurmuşum, hastaneye götürmüşler. Bugün de başıma bir şey gelmesin diye beni eve gönderdiler. Cumhuriyet sesimizi duyurdu, çok teşekkür diyorum. Bakanlıktan gelen müfettişler okulda bizim ifademizi aldılar. Ben ifademi müdür İbrahim Şimşek’in odasında verdim, müdür okulda yoktu. Müfettişler bize yaşadığımız taciz olayını ve devamında yaşadığımız olayları anlatmamızı istediler, ben de hepsini anlattım.

Müfettişlere ‘Neden geç geldiniz? Uzun zamandır ben sizin okula gelip ifademizi almanızı bekliyordum, bu zamana kadar niçin gelmediniz? Cumhuriyet Gazetesi haber yapmasaydı gelmeyecektiniz, bu saate kadar neredeydiniz?’ diye sordum. Müfettiş yazışmaların onaylanması, gitmesi, gelmesi uzun sürdüğü için geç geldiğini söyledi. Bize bunu yaşatan ve olayı örtbas etmeye, üzerini kapatmaya çalışan sorumluları okulda görmeye tahammül edemiyorum ve hala sinir krizleri geçiriyorum, kriz esnasında ne yaptığım bilmiyorum. Sesimizi duyurduğunuz için teşekkür ederim.”

OKUL MÜDÜRÜ GAZZE YÜRÜYÜŞÜNDE

Liyakatsiz, tepeden inme okul idarecilerinin adeta korunduğuna dikkat çeken Eğitim Sen Amasya Şube Başkanı Mustafa Ölgün şu şekilde tepki gösterdi;

“Olayın üzerinden aylar geçmiş ancak Milli Eğitim Müdürlüğü sorumlular hakkında soruşturma açtığını söylese de bir yaptırım olmadığını gözlemliyoruz. Kız öğrencilerden biri üç yıl önce bir taciz yaşamış, üzeri kapatılmış. Şimdi geçtiğimiz yaz yaşanan taciz olayının da üzeri adeta kapatılmak istendiğini düşünüyoruz. Gazete haberleri sayesinde Bakanlık müfettişlerinin okula geldiğini öğreniyoruz. Amasya TUGVA Şubesi yönetim kurulunda yer alan okul müdürü okuluna bakanlık müfettişi gelmesine rağmen İstanbul’da yürüyüşe Gazze yürüyüşüne katılıyor.

Okuluna, öğrencisine sahip çıkamayan ancak bir yerlere sırtını dayayıp, adeta korunan bir okul idaresi var. Sorumlular sorumluluklarının bilincinde olmalıdır. Çocuklarımıza bu olayı yaşatan, sessiz kalan, üzerini örtmeye çalışan her kim ise gerekli cezaya çaptırılması gerekir. Amasya il müfettişlerinin bu olayda dahil birçok soruşturmada sınıfta kaldığını, tarafsızlıklarını koruyamadıklarını görüyoruz. Bu nedenle Bakanlık müfettişlerinin en doğru kararı vereceğine inanıyor ve umut ediyoruz.”