4 yıl çalışmadan maaş alan Hasan Gezginç TİGEM’e Genel Müdür oldu
Türkiye’nin tarım yapmak üzere Sudan’da kurduğu şirket faaliyete geçemedi ama genel müdür vekili Hasan Gezginç, 4 yıl boyunca maaşını aldı. Gezginç şimdi TİGEM’e atandı.
Dört yıl önce Türkiye ile Sudan hükümeti arasında bir anlaşma imzalandı. Anlaşmaya göre Sudan'da 12 bin 500 hektarlık alanda çiftlik kurulacak ve tarımsal üretim yapılacaktı. Ancak ülkedeki siyasi krizler ve gösterilen alanların tarıma elverişli olmaması nedeniyle kurulan Türk-Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi faaliyete geçemedi.
Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, 4 yıl iş yapmadan maaş alan şirketin Genel Müdürü Vekili Hasan Gezginç ise TİGEM Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atandı.
Gezginç, Meclis Komisyonu'nda yönetim kurulu üyelerinin bundan sonraki süreçte maaş almayacaklarını açıkladı.
MECLİS'TE SERT SÖZLER
Şirketin denetim raporu TBMM KİT Komisyonu'nda görüşülürken CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, “Türk-Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi, 5 Eylül 2018'de faaliyete başlamış. Ama dört senedir de hiçbir faaliyeti yok. Bu proje için Türkiye Cumhuriyeti toplamda ne kadar harcama yaptı? Acaba bu Sudan'a yapacağımız harcamayı Türkiye'deki tarımsal desteğe harcasaydık daha mı doğru olurdu? Siyasal istikrarın olmadığı ve iç çatışmaların sürdüğü bir ülkede, hükümetlerin kurulamadığı bir ülkede, kiminle ne anlaşma yapıyorsunuz” diye sordu.
Şirketin yaptığı hiçbir iş olmamasına rağmen yönetim kurulu üyelerinin 4 yıldır maaş alması eleştirildi.
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