4 yıl önce geçirdiği trafik kazasında yaralanan Üstçavuş Güngör Gençer şehit oldu
Ankara'da 4 yıl önce görevi başında trafik kazası geçiren Astsubay Üstçavuş Güngör Gençer, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevliyken 2018 yılında yapılan bir kaçakçılık operasyonu sırasında Ankara’da trafik kazası geçiren ve 4 yıldır yoğun bakımda olan Jandarma Kıdemli Üstçavuş Güngör Gençer, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde şehit oldu.
Güngör Gençer için bugün Gülhane’de tören düzenlendi. Törene, Gençer’in ailesinin yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alparslan Kavaklıoğlu ve milletvekilleri de katıldı.
Güngör Gençer’in cenazesi, törenin ardından memleketi Niğde'ye gönderildi. Güngör Gençer için Niğde'de askeri tören düzenlenecek. Gençer’in cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Niğde Şehitliği’ne defnedilecek.
Niğde Valisi Mustafa Koç, "2018 yılında görevi başında geçirdiği trafik kazası dolayısıyla tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde şehit olan Jandarma Kıdemli Üstçavuş Güngör Gençer kardeşimize yüce Allah'tan rahmet; ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi.
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