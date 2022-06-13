Son Dakika: MSB duyurdu: 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu'nda Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün şehit olduğunu bildirdi.

AA
13 Haziran 2022 Pazartesi, 15:21
Son Dakika: MSB duyurdu: 1 asker şehit oldu
Abone Ol google-news

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu'nda Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök, bugün şehit olmuştur. Kahraman şehidimize, şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.


Milli Savunma Bakanlığı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Şehit Pençe-Kilit operasyonu
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler