4 yıldır bitmeyen inşaat için üçüncü kez ihale düzenlenecek

26 Nisan 2022 Salı, 09:35

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yerleşkesi’nin inşaatı tam 4 yıldır tamamlanamadı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, yerleşkenin inşaat maliyeti her yıl katlanarak artarken inşaatı tamamlamak için üçüncü kez ihale düzenlenecek.

Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yerleşkesi için ilk ihaleyi 14 Aralık 2017’de düzenledi. Ankara Beytepe’de yapılması planlanan yerleşkeye Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı’nın taşınacağı belirtildi.

YARIM MİLYARLIK İHALE

İhaleyi 158 milyon 735 bin TL teklif veren Artım İnşaat ile Bahaş İnşaat İş Ortaklığı’nın kazandığı açıklandı. TOKİ ile şirketler arasında imzalanan sözleşmede ise inşaatın 13 Kasım 2019’a kadar tamamlanacağı belirtildi.

Ancak, şirket aradan yıllar geçse de inşaatı tamamlayamadı. Sayıştay denetçilerinin hazırladığı rapora göre, 2018’de yüzde 56’sı tamamlanması gereken inşaatın sadece yüzde 4’ü tamamlandı. İnceleme sonunda, müteahhitlerin maliyet artışları nedeniyle inşaatı yavaşlattığı anlaşıldı. Rapordaki bilgilere göre müteahhitler Ocak 2019’da çıkartılan yasadan yararlanarak, tasfiye talebinde bulundu. TOKİ yarım kalan inşaatı tamamlamak için 15 Şubat 2021 tarihinde yeniden bir ihale düzenledi. “Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yerleşkesi İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlenmesi İkmal İşi" adı altında düzenlenen ihale de 499 milyon TL’ye Özyazıcı İnşaat’a verildi. İnşaatın 5 Mart’ta başlaması ve 14 Aralık 2022’de tamamlanması öngörüldü. Milyonlarca liralık ihale, Kamu İhale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken tartışmalı 21/B maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle yapılmıştı. Bu ihale maddesi, uzun yıllardır adrese teslim ihale olarak yorumlanıyor.

KALYONCU'NUN ORTAĞI

İhalenin verildiği Özyazıcı İnşaat’ın sahibi Ahmet Özyazıcı ile beşli çete içerisinde yer alan Kalyoncu ailesiyle de oldukça dikkat çekici ilişkileri var. Ahmet Özyazıcı aynı zamanda Turkuvaz Medya Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı olan Ömer Faruk Kalyoncu’nun da ortağı. Bu ortaklık 2018 yılında Ömer Faruk Kalyoncu ve Ahmet Özyazıcı ortaklığında 60 milyon TL sermaye bedeli ile Ozr Yapı Ticaret Anonim Şirketi isimli bir şirket Özyazıcı İnşaat’ın genel merkezinde kurulmasıyla oluştu. Öte yandan Özyazıcı, Kalyoncu’nun yönetim kurulu başkanı olduğu ZRS İnşaat isimli bir başka şirkette de yönetim kurulu başkan yardımcısıydı.

Özyazıcı İnşaat’a verilen yaklaşık yarım milyar TL’lik ihale geçen 11 Nisan’da iptal edildi. İptal gerekçesi ise “Mahkeme kararı üzerine sözleşmenin tasfiyesi” şeklinde açıklandı.

Bunun üzerine TOKİ, 17 Mayıs tarihinde “Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yerleşkesi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi” adı altında üçüncü kez ihale düzenleyeceğini duyurdu.

İNŞAAT 68 BİN METREKARELİK ARAZİ ÜZERİNE YAPILIYOR

17 Ağustos 1983 tarihinde kurulan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 1931 yılında kurulan Türk Tarih Kurumu (TTK) ve 1932 yılında kurulan Türk Dil Kurumu (TDK) ile birlikte Atatürk Araştırma Merkezi (ATAM) ve Atatürk Kültür Merkezi’ni (AKM) bünyesinde barındırıyor.