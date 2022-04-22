AKP'li isimlere İstanbul Valiliği'nden rekor ihale

22 Nisan 2022 Cuma, 11:47

İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın, “Avrupa Yakasında Yapılacak Olan 23 Grup Yapım İşinin Danışmanlık (Yapım İşi Kontrollüğü ve Yapı Denetimi) Hizmet Alımı İşi” açmış olduğu ihalenin sonucu belli oldu. Sadece davetli firmaların katılabildiği “Pazarlık” (Md.21-b) usulüne göre yapılan ihale, 76 milyon 589 bin 790 TL’ye Optimal Proje Yönetimi ve İnşaat San. Tic. Ltd. Ş.ti’ne verildi. İhaleye, davet edilen 5 firma teklif vermişti. 16 Mart 2022 tarihinde imzalanan sözleşmeye göre, söz konusu danışmanlık işinin süresi 23 ay.

Optimal firması geçen yıl da İstanbul Valiliği’nden, davet yöntemiyle 7 plan ve proje hazırlanması ihalesi almıştı. Ancak bu ihalelerin en büyüğü 1,7 milyon TL’yi geçmemişti. Geçen yıl Kocaeli Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü’nden de, davet yöntemiyle 6 milyon 350 bin TL’ye inşaat yapım kontrollük ihalesi alan firma, İstanbul Valiliğinden aldığı 76,5 milyon TL’lik ihale ile rekor kırmış oldu.

AKP’Lİ ADAYLARIN FİRMASI

Odatv'nin haberine göre, Optimal Proje firması 2010 yılında Burhan Özdemir tarafından kuruldu. Firmaya 2015 yılında Reha Yeltekin ve Levent Coşkun Erkekoğlu ortak olarak girdi. Üç ortaklı firmanın 4,5 milyon TL sermayesi bulunuyor.

Burhan Özdemir 2011 ve 2015 seçimlerinde AKP’den Düzce milletvekili aday adayı oldu. Reha Yeltekin ise 2011 seçimleri için AKP’ye, İstanbul 3. Bölgeden milletvekili adayı olmak için başvurdu. Üçüncü ortak Levent Coşkun Erkekoğlu da, 2018 seçimleri için İstanbul 1. Bölge’den milletvekili adayı olmak için AKP İstanbul İl Başkanlığına başvurdu. AKP Erkekoğlu’nu 34. sıradan aday gösterdi ancak seçilemedi.

TOKİ’DEN DEVASA ARAZİ ALDI

Şirketin ortaklarından Reha Yeltekin aynı zamanda S.S. Kuzey Marmara Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’nin yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor. TOKİ’nin geçtiğimiz aylarda satışa çıkardığı, Arnavutköy Yassıören’de 500 bin metrekarelik araziyi 2.7 milyar TL’ye, söz konusu kooperatif satın almıştı.

Yeltekin’in açıklamalarının yer aldığı, 16 Şubat 2022 tarihli Dünya gazetesindeki haberde özetle şöyle denilmişti:

“Reha Yeltekin, ihaleye sadece iş yapacak olan küçük sanayi sitesi ya da toplu işyeri yapı kooperatiflerinin girebildiğini, 45 üyesi bulunan kooperatiflerinin yaklaşık 2,7 milyar TL ile parsellerin tamamını aldığını söyledi. Söz konusu arsaların, İstanbul’daki en büyük sorun olan imar ve planlama sıkıntısının dışında olduğunu dile getiren Yeltekin, ‘Her şeyi hazır. Yarın altyapı çalışması yapılıp hızlıca ruhsat alınabilecek bir yer. Bu alanı İstanbul sanayicisine olabildiğince hızlı kazandırmak istiyoruz’ dedi.”