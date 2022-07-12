40 metre yükseklikten denize ters düşünce bilinç kaybı yaşadı

Antalya'da 40 metre yükseklikten denize atlayan bir genç, suya ters düşünce kısa süreli bilinç kaybı yaşadı.

DHA
12 Temmuz 2022 Salı, 16:04
40 metre yükseklikten denize ters düşünce bilinç kaybı yaşadı
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Antalya'nın dünyaca ünlü falezlerine öğle saatlerinde gelen bir grup genç, 40 metre yükseklikten denize atladı. Gençlerden biri, suya ters düşünce kısa süreliğine bilinç kaybı yaşadı.

Bir süre sonra kendine gelen genç, yüzerek kıyıya ulaştı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen gencin diğer arkadaşları ise yaşanan tehlikeyi umursamadan sırayla denize atladı.

O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

 


Antalya falez deniz
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