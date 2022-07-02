Sürmene’de halk plajı olan koya tesis yapılacak

Trabzon’un Sürmene ilçesi Çamburnu bölgesinde bulunan halkın son doğal plajına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “Su Ürünleri Üretim ve Yetiştirme Projesi” adı altında yapı yapılacak.

Hasan Al
02 Temmuz 2022 Cumartesi, 04:00
Sürmene’de halk plajı olan koya tesis yapılacak
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Trabzon’un Sürmene ilçesi Çamburnu bölgesinde bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.  2.5 kilometrelik sahil şeridinin bir bölümü daha önce tersane ve KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi tarafından yapılaştırılmıştı. Tersaneyle fakülte arasında kalan halkın son doğal plajına da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı göz dikti. Bu alana “Su Ürünleri Üretim ve Yetiştirme Projesi” adı altında bir yer yapmak istiyen bakanlığın projesi 22 Mayıs’ta onaylandı. Projeyle kumsalda ek dolgu ve betonarmeyle yapılacak binalarla doğal yapı tamamen bozulacak. CHP Trabzon İl Başkanı Ömer Hacısalihoğlu “Doğanın yeşilini, denizin mavisini korumamız gerekiyor. 

Projeler gerekli araştırma ve inceleme yapıldıktan sonra hayata geçirilmeli. AKP’nin Trabzon’da yaptığı bütün projelerin yer seçimi yanlış. Otogarın yeri yanlış. Kalamina Deresi et entegre tesislerinin yeri yanlış. Şehir hastanesinin yeri yanlış. Sürekli yanlışa yanlış ekliyorlar. Şimdi de “Su ürünleri Üretim ve Yetiştirme Tesisleri”ni yaptıkları yer yanlış. Doğal plajı bozmanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Burası Sürmene halkının yeri. Böyle bir tesisi yapacak yer bulamadınız da mı halkın plajına göz diktiniz?” dedi.


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