40 nerenin plakası? 40 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 10:55

Güncelleme: 24.01.2024 - 10:55

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 40 nerenin plakası? 40 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

40 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

40 sayılı plaka kodu Kırşehir ilimize ait olmasıyla bilinmektedir. Araçların plakalarının ilk iki hanesinde yer alan bu rakamlar aracın kayıtlı olduğu ili göstermektedir. 40 kodlu plakalar da Kırşehir ilimizi temsil etmektedir.

Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

40 AC 001 - 40 AZ 999

40 DA 001 - 40 DZ 999

40 EA 001 - 40 EZ 999

40 J 8001 - 40 J 9999

40 K 0001 - 40 K 9999

40 K 8001 - 40 K 9999

40 M 0001 - 40 M 4999

40 M 8001 - 40 M 9999

40 S 0001 - 40 S 4999

40 S 8001 - 40 S 9999

40 T 0001 - 40 T 4999

40 T 8000 - 40 T 9999

Çiçekdağı İlçesi Plaka Kodları:

40 J 7000 - 40 J 7999

40 K 7000 - 40 K 7999

40 M 7000 - 40 M 7999

40 NA 001 - 40 NZ 999

40 S 7000 - 40 S 7999

40 T 7000 - 40 T 7999

Kaman İlçesi Plaka Kodları:

40 J 5000 - 40 J 5999

40 K 5000 - 40 K 5999

40 KA 001 - 40 KZ 999

40 M 5000 - 40 M 5999

40 S 5000 - 40 S 5999

40 T 5000 - 40 T 5999

Mucur İlçesi Plaka Kodları:

40 J 6000 - 40 J 6999

40 K 6000 - 40 K 6999

40 LA 001 - 40 LB 999

40 M 6000 - 40 M 6999

40 S 6001 - 40 S 7000

40 T 6000 - 40 T 6999