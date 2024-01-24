40 nerenin plakası? 40 plaka kodu hangi şehre ait?
Türkiye Cumhuriyeti'ndeki araç plakaları, Türkiye'nin il isimlerinin alfabedeki sıralamaları doğrultusunda, 0’dan 81’e kadar sıralanarak belirlenmiş durumdadır. Şehirlerarası yolculuklarda sıklıkla karşımıza çıkan farklı plakalar ise merak konusu oluyor. Peki, 40 nerenin plakası? 40 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 40 nerenin plakası? 40 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.
40 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?
40 sayılı plaka kodu Kırşehir ilimize ait olmasıyla bilinmektedir. Araçların plakalarının ilk iki hanesinde yer alan bu rakamlar aracın kayıtlı olduğu ili göstermektedir. 40 kodlu plakalar da Kırşehir ilimizi temsil etmektedir.
Merkez İlçeleri Plaka Kodları:
40 AC 001 - 40 AZ 999
40 DA 001 - 40 DZ 999
40 EA 001 - 40 EZ 999
40 J 8001 - 40 J 9999
40 K 0001 - 40 K 9999
40 K 8001 - 40 K 9999
40 M 0001 - 40 M 4999
40 M 8001 - 40 M 9999
40 S 0001 - 40 S 4999
40 S 8001 - 40 S 9999
40 T 0001 - 40 T 4999
40 T 8000 - 40 T 9999
Çiçekdağı İlçesi Plaka Kodları:
40 J 7000 - 40 J 7999
40 K 7000 - 40 K 7999
40 M 7000 - 40 M 7999
40 NA 001 - 40 NZ 999
40 S 7000 - 40 S 7999
40 T 7000 - 40 T 7999
Kaman İlçesi Plaka Kodları:
40 J 5000 - 40 J 5999
40 K 5000 - 40 K 5999
40 KA 001 - 40 KZ 999
40 M 5000 - 40 M 5999
40 S 5000 - 40 S 5999
40 T 5000 - 40 T 5999
Mucur İlçesi Plaka Kodları:
40 J 6000 - 40 J 6999
40 K 6000 - 40 K 6999
40 LA 001 - 40 LB 999
40 M 6000 - 40 M 6999
40 S 6001 - 40 S 7000
40 T 6000 - 40 T 6999
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