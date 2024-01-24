39 nerenin plakası? 39 plaka kodu hangi şehre ait?
Türkiye Cumhuriyeti'ndeki araç plakaları, Türkiye'nin il isimlerinin alfabedeki sıralamaları doğrultusunda, 0’dan 81’e kadar sıralanarak belirlenmiş durumdadır. Şehirlerarası yolculuklarda sıklıkla karşımıza çıkan farklı plakalar ise merak konusu oluyor. Peki, 39 nerenin plakası? 39 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 39 nerenin plakası? 39 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.
39 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?
39 plaka kodlu ilimiz Trakya'nın şirin şehri Kırklareli'dir. Kırklareli merkezinde ya da ilçelerinde bulunan araçların büyük çoğunluğunda 39 plaka kodu görülür.
Kırklareli Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:
39 AC 001 – 39 AZ 999
39 DA 001 – 39 DZ 999
39 EA 001 – 39 ET 999
39 M 0001 – 39 M 1650
39 T 0001 – 39 T 0999
Kırklareli Babaeski İlçesi Plaka Kodları:
39 M 2251 – 39 M 3251
39 NA 001 – 39 NZ 999
39 T 2000 – 39 T 3000
Kırklareli Lüleburgaz İlçesi Plaka Kodları:
39 LA 001 – 39 LZ 999
39 M 1651 – 39 M 2250
39 SA 001 – 39 SD 999
39 T 1000 – 39 T 1999
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