39 nerenin plakası? 39 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 10:52

Güncelleme: 24.01.2024 - 10:52

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 39 nerenin plakası? 39 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

39 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

39 plaka kodlu ilimiz Trakya'nın şirin şehri Kırklareli'dir. Kırklareli merkezinde ya da ilçelerinde bulunan araçların büyük çoğunluğunda 39 plaka kodu görülür.

Kırklareli Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:

39 AC 001 – 39 AZ 999

39 DA 001 – 39 DZ 999

39 EA 001 – 39 ET 999

39 M 0001 – 39 M 1650

39 T 0001 – 39 T 0999

Kırklareli Babaeski İlçesi Plaka Kodları:

39 M 2251 – 39 M 3251

39 NA 001 – 39 NZ 999

39 T 2000 – 39 T 3000

Kırklareli Lüleburgaz İlçesi Plaka Kodları:

39 LA 001 – 39 LZ 999

39 M 1651 – 39 M 2250

39 SA 001 – 39 SD 999

39 T 1000 – 39 T 1999