40 yabancı dilde veriliyor: En çok İngilizce sabıka kaydı alındı
Adalet Bakanlığı’nın yeni Adli Sicil Bilgi Sistemi ile ocak ayından bu yana 40 yabancı dilde 519 bin 347 kişiye adli sicil belgesi verildi. En çok adli sicil belgesi alınan dil İngilizce oldu.
Bu yıl 1 Ocak’tan eylül ayına kadar geçen süre boyunca 40 yabancı dilde 519 bin 347 adli sicil belgesi verildi. En çok 272 bin 179 ile İngilizce alınan adli sicil belgesi, 60 bin 36 Almanca ve 23 bin 833 Fransızca dillerinde alındı.
Bakanlık, ayrıca Darice, Farsça ve Urduca dillerinde de adli sicil belgesi verilmesi hizmetine yönelik teknik çalışmaları sürdürüyor.
Cumhuriyet başsavcılıkları nezdindeki adli sicil birimlerinden, yurtdışı temsilciliklerden ve e-Devlet üzerinden verilen adli sicil belgesi 40 dilde alınabiliyor. İlk olarak İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca olmak üzere 4 dilde verilen sabıka kayıtlarının uygulama alanının genişletilmesiyle İspanyolca, Felemenkçe, Danca ve Portekizce dillerinde de verilmesi sağlanmıştı.
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