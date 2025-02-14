400 bin liraya 'Sevgiler Günü' teklifi sunmuştu: Merve Taşkın 'müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alındı!

Merve Taşkın sevgililer gününde 400 bin lira karşılığında yemek yiyebileceğini belirten paylaşım sonrasında gözaltına alındı.

400 bin liraya 'Sevgiler Günü' teklifi sunmuştu: Merve Taşkın 'müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alındı!
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DHA
Yayınlanma: 14.02.2025 - 16:59

Müstehcen paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle daha önce yargılanarak beraat eden sosyal medya fenomeni Merve Taşkın şimdi de '14 Şubat Sevgililer Günü' teklifiyle gündem oldu.

Sosyal medya hesabından bir ilan yayınlayan Merve Taşkın, 14 Şubat'ta yalnız olanlar için ücret karşılığında akşam yemeği teklif etti ve 400 bin TL de ücret belirledi.

Taşkın paylaşımının ardından 'müstehcenlik' suçlamasıyla İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı

Merve Taşkın'ın paylaşımı şu şekilde:

Bu paylaşımın sosyal medyada gündem olmasının ardından ünlü fenomen takipçilerinin kendisini CİMER'e şikayet ettiğini belirterek, "Beni CİMER'e şikayet ediyormuşsunuz. Yemek yemenin suç oldugunu düşünmüyorum. Dilerlerse Emniyetle de yemek yiyebiliriz" dedi.


Etiketler: #Merve Taşkın

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