Merve Taşkın ‘Erkekler senden ne istiyor?’ sorusunu yanıtladı

Yayınlanma: 28.04.2024 - 08:26

Güncelleme: 28.04.2024 - 08:26

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, teşhircilik suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti ve kısa bir süre ülkeden ayrılıp sonra geri döndü. OnlyFans'tan elde ettiği gelirle uzun süre konuşuldu.

OnlyFans fenomeni Merve Taşkın Gökhan Çınar'ın Katarsis programına konuk oldu.

"ÇİĞNEDİĞİM SAKIZI ALMAK İSTİYORLAR"

Cinsel yaşamıyla ilgili soruları yanıtlayan Taşkın, "Normal insanlar gibi seks konusunda çok istekli değilim. İçimden gelmiyor" dedi.

Gökhan Çınar, "İnsanlar ne istiyor?" diye sordu. Taşkın ise, "Bazıları çorap, iç çamaşırı, giydiğim ayakkabı, hatta çiğnediğim sakız gibi şeyler almak istiyor. Kimi normal buluşmak istiyor, kimisi de başka bir erkekle yaşadığım cinselliği görmek istiyor" şeklinde yanıtladı.

“ONLAR MARUZ KALMAK İSTİYOR”

Çınar, "Peki sen kendini teşhirci olarak görüyor musun?" diye sordu. Taşkın ise, "Toplumumuz gerçekten mi çok ahlaklı? Haberlerde gördüklerimiz... İnsanlar bakmak istiyor ve ben bunu zorla yapmıyorum. Eğer teşhirciysem, onlar maruz kalmak istiyor" diye cevapladı.

Taşkın, "Bunu yapmadan önce benim seks hayatım yoktu, bakireydim. Deneyimim olmadığı için de ‘böyle bir deneyimi ilk bu şekilde mi yaşamalıyım?’ diye düşündüm. Bunu yapan arkadaşlarımdan bazıları, bakire olduğum için 'Bekaretini satmalısın, daha yüksek ücretler verilebilir' diyordu. Satmaktan vazgeçip ilk aşama için daha duygu hissettiğim, beğendiğim, ilgi alanımda olan biriyle böyle bir şey deneyimledim. Ama sonrasında tabii kendimi daha rahat hissettiğim ve deneyimlediğim bir şey olduğu için belli bir ücret karşılığıyla birileriyle görüşüyordum" diye konuştu.