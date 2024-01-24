41 nerenin plakası? 41 plaka kodu hangi şehre ait?
Türkiye Cumhuriyeti'ndeki araç plakaları, Türkiye'nin il isimlerinin alfabedeki sıralamaları doğrultusunda, 0’dan 81’e kadar sıralanarak belirlenmiş durumdadır. Şehirlerarası yolculuklarda sıklıkla karşımıza çıkan farklı plakalar ise merak konusu oluyor. Peki, 41 nerenin plakası? 41 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 41 nerenin plakası? 41 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.
41 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?
41 plaka kodu Kocaeli iline aittir. Kocaeli'ne kayıtlı araçların plaka kodları 41 ile başlar.
Kocaeli Merkez İlçesi (İzmit) Plaka Kodları:
41 AB 001 - 41 AZ 999
41 D 0001 - 41 D 9999
41 DA 001 - 41 DZ 999
41 EA 001 - 41 EZ 999
41 FA 001 - 41 FZ 999
41 HA 001 - 41 HC 999
41 HE 001 - 41 HZ 999
41 KA 001 - 41 KZ 999
41 L 0001 - 41 L 9999
41 LA 001 - 41 LZ 999
41 M 0001 - 41 M 4999
41 MA 001 - 41 MA 999
41 P 0001 - 41 P 9999
41 T 0001 - 41 T 4999
41 J 0001 - 41 J 0999
41 J 4001 - 41 J 4500
41 MD 001 - 41 MF 999
41 NA 001 - 41 NZ 999
41 RA 001 - 41 SZ 999
41 MB 001 - 41 MC 999
41 TA 001 - 41 VZ 999
41 HD 001 - 41 HD 999
41 M 9000 - 41 M 9999
41 N 0001 - 41 N 9999
41 T 9000 - 41 T 9999
41 MH 001 - 41 MH 999
Gölcük İlçesi Plaka Kodları:
41 E 0001 - 41 E 9999
41 H 0001 - 41 H 9999
41 M 5000 - 41 M 6999
41 MA 251 - 41 MA 350
41 T 5000 - 41 T 6999
41 GA 001 - 41 GZ 999
41 J 3000 - 41 J 3244
Körfez İlçesi Plaka Kodları:
41 F 0001 - 41 F 9999
41 R 0001 - 41 R 9999
41 T 7000 - 41 T 7050
41 B 0001 - 41 B 9999
41 J 7000 - 41 J 7249
41 MK 001 - 41 MK 999
Karamürsel İlçesi Plaka Kodları:
41 K 0001 - 41 K 9999
41 M 8000 - 41 M 8999
41 T 8000 - 41 T 8999
41 J 3245 - 41 J 3400
41 MJ 001 - 41 MJ 999
Kandıra İlçesi Plaka Kodları:
41 HD 001 – 41 HD 999
41 M 9000 – 41 M 9999
41 N 0001 – 41 N 9999
41 T 9000 – 41 T 9999
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