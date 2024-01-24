41 nerenin plakası? 41 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 10:57

Güncelleme: 24.01.2024 - 10:57

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 41 nerenin plakası? 41 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

41 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

41 plaka kodu Kocaeli iline aittir. Kocaeli'ne kayıtlı araçların plaka kodları 41 ile başlar.

Kocaeli Merkez İlçesi (İzmit) Plaka Kodları:

41 AB 001 - 41 AZ 999

41 D 0001 - 41 D 9999

41 DA 001 - 41 DZ 999

41 EA 001 - 41 EZ 999

41 FA 001 - 41 FZ 999

41 HA 001 - 41 HC 999

41 HE 001 - 41 HZ 999

41 KA 001 - 41 KZ 999

41 L 0001 - 41 L 9999

41 LA 001 - 41 LZ 999

41 M 0001 - 41 M 4999

41 MA 001 - 41 MA 999

41 P 0001 - 41 P 9999

41 T 0001 - 41 T 4999

41 J 0001 - 41 J 0999

41 J 4001 - 41 J 4500

41 MD 001 - 41 MF 999

41 NA 001 - 41 NZ 999

41 RA 001 - 41 SZ 999

41 MB 001 - 41 MC 999

41 TA 001 - 41 VZ 999

41 HD 001 - 41 HD 999

41 M 9000 - 41 M 9999

41 N 0001 - 41 N 9999

41 T 9000 - 41 T 9999

41 MH 001 - 41 MH 999

Gölcük İlçesi Plaka Kodları:

41 E 0001 - 41 E 9999

41 H 0001 - 41 H 9999

41 M 5000 - 41 M 6999

41 MA 251 - 41 MA 350

41 T 5000 - 41 T 6999

41 GA 001 - 41 GZ 999

41 J 3000 - 41 J 3244

Körfez İlçesi Plaka Kodları:

41 F 0001 - 41 F 9999

41 R 0001 - 41 R 9999

41 T 7000 - 41 T 7050

41 B 0001 - 41 B 9999

41 J 7000 - 41 J 7249

41 MK 001 - 41 MK 999

Karamürsel İlçesi Plaka Kodları:

41 K 0001 - 41 K 9999

41 M 8000 - 41 M 8999

41 T 8000 - 41 T 8999

41 J 3245 - 41 J 3400

41 MJ 001 - 41 MJ 999

Kandıra İlçesi Plaka Kodları:

41 HD 001 – 41 HD 999

41 M 9000 – 41 M 9999

41 N 0001 – 41 N 9999

41 T 9000 – 41 T 9999