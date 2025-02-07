41 yıl hapisle aranıyordu: 41 yaşındaki firari Bursa'da yakalandı

Yayınlanma: 07.02.2025 - 09:30

Güncelleme: 07.02.2025 - 09:32

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, İnfaz Büro Amirliği ekiplerince aranması olan şüphelilere yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ederken, ekiplerin radarına takılan ve ‘Kasten adam öldürme’ suçuyla 41 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü firari 41 yaşındaki Davut Y.,’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince koordineli ilerleyen infaz ekipleri şüphelinin Gemlik ilçesinde kayıtsız olarak bir evde kaldığı ve burada saklandığını tespit edince adrese operasyon düzenlendi.

Saklandığı adreste yakalanan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.