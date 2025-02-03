Bursa'da panik anları! Ahşap yüklü TIR devrildi: Şoför ağır yaralandı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, devrilen ahşap yüklü TIR’ın şoförü Çetin Ç. (52) ağır yaralandı.

Bursa'da panik anları! Ahşap yüklü TIR devrildi: Şoför ağır yaralandı!
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DHA
Yayınlanma: 03.02.2025 - 13:40

Hamzabey Mahallesi’ndeki Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde saat 10.30 sıralarında yokuş aşağı seyir halinde olan ahşap yüklü 16 DU 451 plakalı TIR’ın şoförü Çetin Ç., direksiyon kontrolünü yitirdi.

ARAÇTA SIKIŞTI

TIR devrilirken, Çetin Ç. araçta sıkıştı. İhbarla olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan ağır yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

 


Etiketler: #Bursa

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