Bursa'da kent genelinde operasyon: 7 kaçak göçmen yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Bursa'da kent genelinde operasyon: 7 kaçak göçmen yakalandı
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AA
Yayınlanma: 04.02.2025 - 09:38

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetim ve kontrollerini sürdürdü.

7 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Ekipler yaptıkları çalışmada, Cerrah Mahallesi'ndeki bir adreste saklandıkları belirlenen 7 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


Etiketler: #Bursa #Operasyon

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