Bursa'da kent genelinde operasyon: 7 kaçak göçmen yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı.
İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetim ve kontrollerini sürdürdü.
7 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
Ekipler yaptıkları çalışmada, Cerrah Mahallesi'ndeki bir adreste saklandıkları belirlenen 7 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: #Bursa #Operasyon
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