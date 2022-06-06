42 gündür haber alınamayan kuaförün katili arkadaşı çıktı
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kaybolan kuaför Savaş Aydoğan (42) ile ilgili ifadesi alındıktan sonra kayıplara karışan yakın arkadaşı Cem Tuna, Zonguldak'ta polise giderek teslim oldu. Tuna'nın polisteki ilk ifadesinde; arkadaşını kendisine silah çektiği için öldürdüğünü ve fındık bahçesine gömdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.
Kocaali ilçesinde kuaför Savaş Aydoğan, 25 Nisan'da esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. İddiaya göre Aydoğan'ın ev sahibi Cemal Tuna, Aydoğan'a ulaşamayınca ailesine bilgi vermek üzere oğlu Cem Tuna ile kuaförün kız arkadaşı Merve E.'den yardım istedi. Oğlu Cem Tuna ile Aydoğan'ın kız arkadaşı da telefon numarasını vermek istemedi. Yaşanan tartışmanın ardından Cem Tuna, kuaför Aydoğan'ın ailesini arayarak kayıp olduğunu bildirdi.
YAKIN ARKADAŞI DA KAYBOLDU
Aydoğan'ın annesi, kız arkadaşı Merve E. ve Cem Tuna polis merkezine giderek, kayıf ihbarında bulunduktan sonra ifade verdi. Ancak şüpheli ifadeleri nedeniyle Merve E., bir gün sonra Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki evinde gözaltına alındı. Kocaali Adliyesi'ne sevk edilen Merve E., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Cem Tuna da ifade verdikten sonra 7 Mayıs günü esrarengiz bir şekilde kayboldu. Baba Cemal Tuna da oğlu Cem Tuna için kayıp başvurusunda bulundu. Polis, Savaş Aydoğan ve Cem Tuna'nın bulunması için çalışma başlattı. İki arkadaş için köpeklerle Kocaali'nin Görele Mahallesi’nde fındık bahçesi ve ormanlarda arama yapılmasına rağmen bir sonuca ulaşılmadı.
ZONGULDAK'TA POLİSE TESLİM OLDU
Kayıp 2 arkadaş için arama çalışmaları sürerken Cem Tuna, Zonguldak'ta polis merkezine giderek teslim oldu. Cem Tuna polisteki ilk ifadesinde; evlerine yakın bir bölgede bulunan konteynerde oturdukları sırada Savaş Aydoğan'ın kendisine tabanca gösterdiğini ve bu yüzden tartıştıklarını söyledi. Tuna, yaşanan arbede sırasında Aydoğduyu öldürdükten sonra babası tarafından kendisine verilen fındık bahçesine gömdüğünü itiraf etti.
KAYIP KUAFÖRÜN CESEDİ BULUNDU
Jandarma, polis ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından fındık bahçesinde yapılan araştırmadan sonra kazı çalışması başlatıldı. Yapılan kazıda kaybolduktan 42 gün sonra Aydoğan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ceset, morga götürüldü. Cem Tuna ise Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından Kocaali Adliyesi'ne sevk edildi.
Video Haberler
- Demir hırsızları esnafı isyan ettirdi: 'Ben uğraşsam...'
- Sele düğünde yakalandılar
- Sancaktepe'de 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı
- İzmir'de kamyon otomobille çapıştı:1 ölü, 5 yaralı
- Denize giren 16 yaşındaki genç boğuldu
- 'Mülteci yaratan politikalara karşıyız'
- Ankara'da hareketli dakikalar
- Düğün konvoyunda kavga: Gelin ayırmaya çalıştı
- Şırnak’ta seyir halindeki tır alevlere teslim oldu
- Kahta çayı'nda mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar yatacak?
- Oyuncu İlker Kurt hayatını kaybetti
- Başsavcı Demiral hayatını kaybetti
- 3600 ek gösterge ile ilgili yeni gelişme
- Ceyda Kasabalı kimdir, nereli, kaç yaşında?
- Yolcu garantisi için kapatılacakmış
- CHP'den yeni 'TURKEN' belgeleri
- 'Kazanamaz' diyenler önde!
- AKP MKYK üyesinin eşi ve iki adamı çocukları dövdü!
- İYİ Parti ve Akşener'e 'Milletin Kürsüsü' davası