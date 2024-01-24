42 nerenin plakası? 42 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 11:01

Güncelleme: 24.01.2024 - 11:01

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 42 nerenin plakası? 42 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

42 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

Plaka kodlarının farklı olması sonucunda hangi plakanın hangi şehre ait olduğu kolayca bilinmektedir. 42 numaralı plaka kodu ise İç Anadolu bölgesinin önemli şehirlerinden birisi olan Konya iline ait olan plaka kodudur.

Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

42 AB 001 - 42 AZ 999

42 BA 001 - 42 BZ 999

42 DA 001 - 42 DZ 999

42 EA 001 - 42 EZ 999

42 FA 001 - 42 FZ 999

42 HA 001 - 42 HZ 999

42 KA 001 - 42 KZ 999

42 LA 001 - 42 LZ 999

42 NA 001 - 42 NZ 999

42 PA 001 - 42 PZ 999

42 SA 001 - 42 SZ 999

42 TT 001 - 42 TT 999

42 VK 001 - 42 VL 999

42 VN 001 - 42 VZ 999

42 C 0001 - 42 C 9999

42 M 8001 - 42 M 8530

42 T 2337 - 42 T 3142

Akşehir İlçesi Plaka Kodları:

42 D 0001 - 42 D 9999

42 U 0001 - 42 U 9999

42 UA 001 - 42 UZ 999

Çumra İlçesi Plaka Kodları:

42 J 0001 - 42 J 9999

42 N 0001 - 42 N 9999

Karapınar İlçesi Plaka Kodları:

42 L 0001 - 42 L 9999

Beyşehir İlçesi Plaka Kodları:

42 B 0001 - 42 B 9999

42 BCA 01 - 42 BPZ 99

42 H 0001 - 42 H 9999

42 R 0001 - 42 R 9999

Ereğli İlçesi Plaka Kodları:

42 E 0001 - 42 E 9999

42 V 0001 - 42 V 9999

42 YA 0001 - 42 YZ 9999

Kulu İlçesi Plaka Kodları:

42 M 0001 - 42 M 8000

Cihanbeyli İlçesi Plaka Kodları:

42 R 0001 - 42 R 9999

Ilgın İlçesi Plaka Kodları:

42 P 0001 - 42 P 9999

42 RK 001 - 42 RR 999

Hüyük İlçesi Plaka Kodları:

42 TM 001 - 42 TS 999

Seydişehir İlçesi Plaka Kodları:

42 K 0001 - 42 K 9999

42 ZA 001 - 42 ZZ 999

Hadım İlçesi Plaka Kodları:

42 TA 001 - 42 TF 999

Kadınhanı İlçesi Plaka Kodları:

42 S 0001 - 42 S 9999

Sarayönü İlçesi Plaka Kodları:

42 Z 0001 - 42 Z 9999

Yunak İlçesi Plaka Kodları:

42 Y 0001 - 42 Y 9999

Çeltik İlçesi Plaka Kodları:

42 TU 001 - 42 TZ 999

Güneysınır İlçesi Plaka Kodları:

42 TG 001 - 42 TL 999

Bozkır İlçesi Plaka Kodları:

42 RA 001 - 42 RJ 999

