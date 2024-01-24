42 nerenin plakası? 42 plaka kodu hangi şehre ait?
Türkiye Cumhuriyeti'ndeki araç plakaları, Türkiye'nin il isimlerinin alfabedeki sıralamaları doğrultusunda, 0’dan 81’e kadar sıralanarak belirlenmiş durumdadır. Şehirlerarası yolculuklarda sıklıkla karşımıza çıkan farklı plakalar ise merak konusu oluyor. Peki, 42 nerenin plakası? 42 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 42 nerenin plakası? 42 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.
42 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?
Plaka kodlarının farklı olması sonucunda hangi plakanın hangi şehre ait olduğu kolayca bilinmektedir. 42 numaralı plaka kodu ise İç Anadolu bölgesinin önemli şehirlerinden birisi olan Konya iline ait olan plaka kodudur.
Merkez İlçeleri Plaka Kodları:
42 AB 001 - 42 AZ 999
42 BA 001 - 42 BZ 999
42 DA 001 - 42 DZ 999
42 EA 001 - 42 EZ 999
42 FA 001 - 42 FZ 999
42 HA 001 - 42 HZ 999
42 KA 001 - 42 KZ 999
42 LA 001 - 42 LZ 999
42 NA 001 - 42 NZ 999
42 PA 001 - 42 PZ 999
42 SA 001 - 42 SZ 999
42 TT 001 - 42 TT 999
42 VK 001 - 42 VL 999
42 VN 001 - 42 VZ 999
42 C 0001 - 42 C 9999
42 M 8001 - 42 M 8530
42 T 2337 - 42 T 3142
Akşehir İlçesi Plaka Kodları:
42 D 0001 - 42 D 9999
42 U 0001 - 42 U 9999
42 UA 001 - 42 UZ 999
Çumra İlçesi Plaka Kodları:
42 J 0001 - 42 J 9999
42 N 0001 - 42 N 9999
Karapınar İlçesi Plaka Kodları:
42 L 0001 - 42 L 9999
Beyşehir İlçesi Plaka Kodları:
42 B 0001 - 42 B 9999
42 BCA 01 - 42 BPZ 99
42 H 0001 - 42 H 9999
42 R 0001 - 42 R 9999
Ereğli İlçesi Plaka Kodları:
42 E 0001 - 42 E 9999
42 V 0001 - 42 V 9999
42 YA 0001 - 42 YZ 9999
Kulu İlçesi Plaka Kodları:
42 M 0001 - 42 M 8000
Cihanbeyli İlçesi Plaka Kodları:
42 R 0001 - 42 R 9999
Ilgın İlçesi Plaka Kodları:
42 P 0001 - 42 P 9999
42 RK 001 - 42 RR 999
Hüyük İlçesi Plaka Kodları:
42 TM 001 - 42 TS 999
Seydişehir İlçesi Plaka Kodları:
42 K 0001 - 42 K 9999
42 ZA 001 - 42 ZZ 999
Hadım İlçesi Plaka Kodları:
42 TA 001 - 42 TF 999
Kadınhanı İlçesi Plaka Kodları:
42 S 0001 - 42 S 9999
Sarayönü İlçesi Plaka Kodları:
42 Z 0001 - 42 Z 9999
Yunak İlçesi Plaka Kodları:
42 Y 0001 - 42 Y 9999
Çeltik İlçesi Plaka Kodları:
42 TU 001 - 42 TZ 999
Güneysınır İlçesi Plaka Kodları:
42 TG 001 - 42 TL 999
Bozkır İlçesi Plaka Kodları:
42 RA 001 - 42 RJ 999
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