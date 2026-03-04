43 kişiye mezar olan apartmanda yeni bilirkişi raporu geldi: 'Tutuklanmaları için daha kaç rapor gerekli?'

Hatay Antakya’da bulunan ve 2016 yapımı olmasına karşın Kahramanmaraş merkezli depremlerde saniyeler içerisinde yıkılan Selim Köse Apartmanı’nın davasında yeni bir gelişme yaşandı.

13’ü çocuk 43 kişinin yaşamını yitirdiği binaya ilişkin dosyada ikinci bilirkişi raporu da tamamlandı.

İKİ RAPORDA DA “ASLİ KUSUR”

Pamukkale Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından hazırlanan raporda, yapının taşıyıcı sistem elemanlarındaki uygunsuzluklar nedeniyle müteahhit H.K., şantiye şefi M.E. ve kontrol mühendisi G.A.T., ruhsat edinme sürecindeki eksik denetim nedeniyle yapı denetim sorumlusu E.E. ve ruhsata aykırı tadilat nedeniyle belediye yapı kontrol birimi sorumlularının asli kusurlu olduğu belirtildi. Bu raporla beraber müteahhit H.K., şantiye şefi M.E., yapı denetim sorumlusu E.E ve kontrol mühendisi G.A.T. hem yeni gelen Pamukkale Üniversitesi raporu hem de 5 Eylül 2024’te tamamlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin raporunda asli kusurlu olarak tanımlanmış oldu.

“TALEPLERİMİZ DİKKATE ALINMADI”

İkinci raporun tamamlanması sonrası kayıp yakını ve dava avukatı Seda Mutaf Cumhuriyet’e konuştu. İlk rapordaki asli kusur açıklamasına karşın sanıklara yönelik tutuklama talebinin reddedildiğini anımsatan Av. Mutaf, “Üç yıl boyunca hiçbir talebimiz dikkate alınmadı. Sanıklara yönelik ek adli kontrol taleplerimizi bile kabul ettiremedik. Üstelik son duruşmayla birlikte dosyada yargılanan tüm sanıklar duruşmalardan bağışık tutuldu ve böylece duruşmaya gelme zorunlulukları kaldırıldı” dedi. Son raporun ardından 5 Mayıs’taki beşinci duruşma beklenmeden sanıklar hakkında tutuklama kararı verilmesi talebinde bulunan Av. Mutaf, sözlerine şöyle devam etti:

“TÜM TEZLERİ ÇÜRÜDÜ”

"İkinci raporun birinci raporu doğruladığını hatta daha da kapsamlı olduğunu görüyoruz. Sanıklar suçu önce kolonlara, sonra kirişlere, devamında zemine hatta hiç utanmadan yaşamını yitiren kişilere atmıştı. Kendi aldıkları bilirkişi raporunun da, dosya bilirkişiye yollanırken dosya arasından çıkarıldığını da iddia etmişlerdi. Şimdi tüm verileri içine alan rapor gerçek sorumluların sanıklar olduğunu ortaya koyuyor. Üstelik bu kez belediye görevlilerinin de asli kusurlu olduğunu belirterek. Ve de rapor, sanıkların tüm tezlerini madde madde çürütüyor. Aslında bu durum tüm delillerden ve ilk rapordan da ortadaydı. Bu kişilerin tutuklanması için daha kaç rapor gerekiyor? Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Üç yıl boyunca bir gün bile bedel ödemeyen bu kişiler hakkında beşinci duruşma beklenmeden tutuklama kararı talep ediyoruz. Ve de tüm sorumluların hak ettikleri cezayı çekmesini istiyoruz.”