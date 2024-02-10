43 milyon 508 bin 299 liralık vurgun... Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yapan 3 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, telefonla dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 3 zanlı tutuklandı. Zanlıların 43 milyon 508 bin 299 liralık dolandırıcılık yaptıkları belirlendi

AA
Yayınlanma: 10.02.2024 - 10:21
43 milyon 508 bin 299 liralık vurgun... Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yapan 3 zanlı tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, telefonla aradıkları kişilere kendilerini hakim, savcı ve polis gibi tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Adresteki aramalarda, şüphelilerin olaylarda kullandıkları dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin, 23 ilde 33 kişiyi 43 milyon 508 bin 299 lira dolandırdıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

 


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