Denizlisporlu Emre Sağlık cep telefonu ile maça devam etti: Gerçek ortaya çıktı!

TFF 2. Lig'in 24. haftasında kendi sahasında ağırladığı Etimesgut Belediyespor ile 0-0 berabere kalan Denizlispor'da Emre Sağlık, maça bir süre elindeki cep telefonu ile devam etti.

DHA
Yayınlanma: 05.02.2024 - 16:12
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattından kurtulmaya çalışan Denizlispor, sezonun ikinci yarısında hiç galibiyet alamadı.

Evinde önemli rakiplerinden Etimesgut Belediyespor'la da golsüz berabere kalan yeşil-siyahlı ekip, ikinci yarıda çıktığı 5 maçta 3 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Beklediği çıkışı bir türlü yapamayan Denizlispor 21 puanla ateş hattında kaldı.

CEP TELEFONU İLE MAÇA DEVAM ETTİ

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan Denizlispor-Etimesgut Belediyespor maçında ev sahibi futbolculardan Emre Sağlık, devre arasında top toplayıcı çocuğun düşürdüğü cep telefonunu ikinci yarı başladığında yerde buldu.

Telefonu alıp bir süre elinde telefonla maça devam eden futbolcu, oyun durduğunda telefonu top toplayıcıya teslim etti.


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