Telefon direği aracın üzerine devrildi

Beşiktaş'ta, sokağa giren beton mikserinin çarptığı iki telefon hattı direği devrilirken bir aydınlatma direği de yan yattı.

DHA
Yayınlanma: 05.02.2024 - 09:52
Abone Ol google-news

Kaza, Ortaköy Mahallesi'nde, dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, sokağa giren beton mikseri manevra yaparken telefon hatları direğine çarptı. 

Telekom kablolarının bağlı olduğu 2 direk devrilirken bir aydınlatma direği de yan yattı. Direklerden biri, üzerine düştüğü park halindeki aracın tavanına zarar verdi. Kaza sırasında yoldan kimsenin geçmemesi olası bir facianın önüne geçti.

EKİPLER TARAFINDAN KALDIRILDI

Telefon direğinin devrilme anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, sokağa giren beton mikseri geçince direkler devriliyor. Direklerden biri park halindeki aracın üzerine düşerek zarar veriyor. İhbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, telefon ve belediye ekipleri geldi. Yola devrilen telefon direği ekipler tarafından kaldırıldı. Aydınlatma direği ise geçici olarak yol kenarındaki çitlere bağlandı.


beşiktaş haberleri telefon direği haberleri araç haberleri

İlgili Haberler

Cami minaresi evin üzerine devrildi

Cami minaresi evin üzerine devrildi
Hijyen malzemesi yüklü TIR devrildi, şoför yaralandı

Hijyen malzemesi yüklü TIR devrildi, şoför yaralandı
D-100 Karayolu'nda kaza... Kamyon devrildi, şoför yaralandı!

D-100 Karayolu'nda kaza... Kamyon devrildi, şoför yaralandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon