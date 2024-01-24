43 nerenin plakası? 43 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 11:03

Güncelleme: 24.01.2024 - 11:03

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 43 nerenin plakası? 43 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

43 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

43 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda verilecek cevap Kütahya olacaktır. Osmanlı Devleti’nde Hüdavendigar Eyaleti’ne bağlı bir sancak olan Kütahya, cumhuriyetin ilanından hemen önce 8 Ekim 1923 tarihinde vilayet statüsüne sahip olmuştur.

Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

43 AC 001 – 43 AZ 999

43 DA 001 – 43 DZ 999

43 EA 001 – 43 EE 999

43 EL 001 – 43 EL 999

43 FD 001 – 43 FK 999

43 FZ 001 – 43 FZ 999

43 H 0001 – 43 H 9999

43 M 0001 – 43 M 9999

43 NA 001 – 43 NZ 999

43 RA 001 – 43 RZ 999

43 S 001 – 43 S 0314

43 T 0001 – 43 T 9999

Gediz İlçesi Plaka Kodları:

43 EY 001 – 43 EZ 999

43 FA 001 – 43 FZ 999

43 LA 001 – 43 LZ 999

43 S 001 – 43 S 0314

43 TC 001 – 43 TC 999

Domaniç İlçesi Plaka Kodları:

43 YA 001 – 43 YZ 999

Tavşanlı İlçesi Plaka Kodları:

43 EF 001 – 43 EH 999

43 EN 0001 - 43 ES 9999

43 HA 001 – 43 HZ 999

43 MT 001 – 43 MT 999

43 TA 001 – 43 TE 999

43 UA 001 – 43 UZ 999

Simav İlçesi Plaka Kodları:

43 EK 001 – 43 ET 999

43 ET 001 – 43 EV 999

43 KA 001 – 43 KZ 999

43 TD 001 – 43 TD 999

43 ZA 001 – 43 ZZ 999

Emet İlçesi Plaka Kodları:

43 FE 001 – 43 FH 999

43 PA 001 – 43 FZ 999