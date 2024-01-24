43 nerenin plakası? 43 plaka kodu hangi şehre ait?
Türkiye Cumhuriyeti'ndeki araç plakaları, Türkiye'nin il isimlerinin alfabedeki sıralamaları doğrultusunda, 0’dan 81’e kadar sıralanarak belirlenmiş durumdadır. Şehirlerarası yolculuklarda sıklıkla karşımıza çıkan farklı plakalar ise merak konusu oluyor. Peki, 43 nerenin plakası? 43 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 43 nerenin plakası? 43 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.
43 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?
43 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda verilecek cevap Kütahya olacaktır. Osmanlı Devleti’nde Hüdavendigar Eyaleti’ne bağlı bir sancak olan Kütahya, cumhuriyetin ilanından hemen önce 8 Ekim 1923 tarihinde vilayet statüsüne sahip olmuştur.
Merkez İlçeleri Plaka Kodları:
43 AC 001 – 43 AZ 999
43 DA 001 – 43 DZ 999
43 EA 001 – 43 EE 999
43 EL 001 – 43 EL 999
43 FD 001 – 43 FK 999
43 FZ 001 – 43 FZ 999
43 H 0001 – 43 H 9999
43 M 0001 – 43 M 9999
43 NA 001 – 43 NZ 999
43 RA 001 – 43 RZ 999
43 S 001 – 43 S 0314
43 T 0001 – 43 T 9999
Gediz İlçesi Plaka Kodları:
43 EY 001 – 43 EZ 999
43 FA 001 – 43 FZ 999
43 LA 001 – 43 LZ 999
43 S 001 – 43 S 0314
43 TC 001 – 43 TC 999
Domaniç İlçesi Plaka Kodları:
43 YA 001 – 43 YZ 999
Tavşanlı İlçesi Plaka Kodları:
43 EF 001 – 43 EH 999
43 EN 0001 - 43 ES 9999
43 HA 001 – 43 HZ 999
43 MT 001 – 43 MT 999
43 TA 001 – 43 TE 999
43 UA 001 – 43 UZ 999
Simav İlçesi Plaka Kodları:
43 EK 001 – 43 ET 999
43 ET 001 – 43 EV 999
43 KA 001 – 43 KZ 999
43 TD 001 – 43 TD 999
43 ZA 001 – 43 ZZ 999
Emet İlçesi Plaka Kodları:
43 FE 001 – 43 FH 999
43 PA 001 – 43 FZ 999
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